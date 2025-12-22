Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025

В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
19:09 22.12.2025
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана - РИА Новости, 22.12.2025
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана
политика, россия, азербайджан, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг
Политика, Россия, Азербайджан, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, СНГ
В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана

Сенатор Яцкин оценил потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Законодатели России и Азербайджана имеют большой потенциал для сотрудничества, диалог парламентариев идет на регулярной основе, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.
В Совете Федерации состоялось 23-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, его провели сопредседатели - Яцкин и первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Ахмедов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пашинян назвал историческим ж/д сообщение с Россией через Азербайджан
Вчера, 18:05
В ходе заседания Яцкин передал участникам слова приветствия от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, говорится в сообщении пресс-службы СФ.
Сенатор отметил большой потенциал межпарламентского диалога для обеспечения законодательной поддержки сотрудничества двух стран. "Контакты законодателей России и Азербайджана носят регулярный характер, парламентарии взаимодействуют как на многосторонних площадках, так и в ходе работы в рамках миссий наблюдения на выборах", - отметил Яцкин по итогам заседания.
Политик отметил, что заседание комиссии проводится в завершение 2025 года, объявленного в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. "В обеих наших странах свято чтут память тех, кто в тяжёлые военные годы встал на защиту родной земли и разгромил фашизм, а также тех, кто ковал Победу в тылу", - сказал законодатель.
Яцкин добавил, что сегодня Россия и Азербайджан вместе борются за сохранение исторической памяти, противостоят её фальсификации. Руководство обеих стран выступает с решительным осуждением попыток переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне.
На заседании также обсуждалось сотрудничество двух стран в энергетической сфере. Яцкин считает, что заложенные ранее проекты создают надёжную основу для развития взаимодействия в отрасли. Он выразил уверенность, что реализация этих проектов даст мощный толчок для развития межрегиональных связей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал о партнерских отношениях России и Азербайджана
Вчера, 11:26
 
Политика Россия Азербайджан Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ СНГ
 
 
