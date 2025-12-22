В Совфеде оценили потенциал межпарламентского диалога России и Азербайджана

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Законодатели России и Азербайджана имеют большой потенциал для сотрудничества, диалог парламентариев идет на регулярной основе, Законодатели России и Азербайджана имеют большой потенциал для сотрудничества, диалог парламентариев идет на регулярной основе, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Совете Федерации состоялось 23-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана , его провели сопредседатели - Яцкин и первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Ахмедов.

В ходе заседания Яцкин передал участникам слова приветствия от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко , говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Сенатор отметил большой потенциал межпарламентского диалога для обеспечения законодательной поддержки сотрудничества двух стран. "Контакты законодателей России и Азербайджана носят регулярный характер, парламентарии взаимодействуют как на многосторонних площадках, так и в ходе работы в рамках миссий наблюдения на выборах", - отметил Яцкин по итогам заседания.

Политик отметил, что заседание комиссии проводится в завершение 2025 года, объявленного в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. "В обеих наших странах свято чтут память тех, кто в тяжёлые военные годы встал на защиту родной земли и разгромил фашизм, а также тех, кто ковал Победу в тылу", - сказал законодатель.

Яцкин добавил, что сегодня Россия и Азербайджан вместе борются за сохранение исторической памяти, противостоят её фальсификации. Руководство обеих стран выступает с решительным осуждением попыток переписывания истории, искажения правды о Великой Отечественной войне.