Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих
14:14 22.12.2025
Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих
Сенаторы на итоговом заседании в осеннюю сессию 24 декабря рассмотрят два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится...
политика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
совет федерации рф
россия
россия
Новости
политика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), совет федерации рф, россия
Политика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Совет Федерации РФ, Россия
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в осеннюю сессию 24 декабря рассмотрят два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких, вопрос внесен в повестку.
Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации".
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов
19 декабря, 11:09
В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества, и других ведомств.
После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.
В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
В случае принятия новые требования начнут действовать с 1 января 2026 года.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Совфеде попросили проверить слова Милонова о "Тайном Санте"
19 декабря, 11:12
 
Политика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Совет Федерации РФ, Россия
 
 
