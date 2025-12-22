https://ria.ru/20251222/sovfed-2063840267.html
Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих
Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих - РИА Новости, 22.12.2025
Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих
Сенаторы на итоговом заседании в осеннюю сессию 24 декабря рассмотрят два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:14:00+03:00
2025-12-22T14:14:00+03:00
2025-12-22T14:14:00+03:00
политика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567382_0:323:2948:1981_1920x0_80_0_0_4051d92b72b16106e9ad54518965eabe.jpg
https://ria.ru/20251219/zakon-2063143089.html
https://ria.ru/20251219/gosduma-2063145560.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156156/73/1561567382_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_a3d99eebc2a31eaf84e83a19b52ecf57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), совет федерации рф, россия
Политика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Совет Федерации РФ, Россия
Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих
СФ рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих 24 декабря
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в осеннюю сессию 24 декабря рассмотрят два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких, вопрос внесен в повестку.
Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации".
В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС
, Росфинмониторинга
, Росреестра
, Росимущества
, и других ведомств.
После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.
В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
В случае принятия новые требования начнут действовать с 1 января 2026 года.