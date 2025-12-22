Совфед рассмотрит законы об отказе от ежегодных деклараций госслужащих

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы на итоговом заседании в осеннюю сессию 24 декабря рассмотрят два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких, вопрос внесен в повестку.

Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации".

Росфинмониторинга, Росреестра, В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС Росимущества , и других ведомств.

После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.

В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.