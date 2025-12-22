Рейтинг@Mail.ru
19:38 22.12.2025
Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили сотрудничество
2025-12-22T19:38:00+03:00
2025-12-22T19:38:00+03:00
2025
в мире, белоруссия, россия, александр михеев, александр потапов, рособоронэкспорт
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Михеев, Александр Потапов, Рособоронэкспорт
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым углубление кооперации, сообщила пресс-служба белорусского Госкомвоенпрома.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус находится с рабочим визитом в России для обсуждения вопросов развития кооперации. Ранее в понедельник состоялась его встреча с генеральным директором АО "НПК" Уралвагонзавод" Александром Потаповым.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Володин оценил объем товарооборота между Россией и Белоруссией
9 декабря, 12:21
"Рабочий график первого дня визита председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Российскую Федерацию продолжила встреча с генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что в ходе переговоров Пантус и Михеев подвели предварительные итоги совместной работы в уходящем 2025 году, отметив высокий уровень взаимодействия сторон, в том числе при реализации проектов в интересах третьих стран. Они также обсудили перспективные направления взаимодействия на ближайшую перспективу, практические механизмы дальнейшего углубления производственной и технологической кооперации.
По данным пресс-службы, по итогам переговоров в присутствии председателя Госкомвоенпрома подписан ряд контрактов.
"Плотное сотрудничество Госкомвоенпрома и АО "Рособоронэкспорт" является значимым элементом укрепления обороноспособности Союзного государства и ярким примером стратегического партнерства двух наших стран в военно-технической сфере", - подчеркивается в сообщении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин отметил динамику отношений России и Белоруссии
26 ноября, 14:45
 
