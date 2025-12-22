Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили сотрудничество

Отмечается, что в ходе переговоров Пантус и Михеев подвели предварительные итоги совместной работы в уходящем 2025 году, отметив высокий уровень взаимодействия сторон, в том числе при реализации проектов в интересах третьих стран. Они также обсудили перспективные направления взаимодействия на ближайшую перспективу, практические механизмы дальнейшего углубления производственной и технологической кооперации.