Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили сотрудничество
Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили сотрудничество - РИА Новости, 22.12.2025
Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили сотрудничество
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым... РИА Новости, 22.12.2025
МИНСК, 22 дек – РИА Новости.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым углубление кооперации, сообщила
пресс-служба белорусского Госкомвоенпрома.
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии
Дмитрий Пантус находится с рабочим визитом в России
для обсуждения вопросов развития кооперации. Ранее в понедельник состоялась его встреча с генеральным директором АО "НПК" Уралвагонзавод" Александром Потаповым
.
"Рабочий график первого дня визита председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Российскую Федерацию продолжила встреча с генеральным директором АО "Рособоронэкспорт
" Александром Михеевым
", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что в ходе переговоров Пантус и Михеев подвели предварительные итоги совместной работы в уходящем 2025 году, отметив высокий уровень взаимодействия сторон, в том числе при реализации проектов в интересах третьих стран. Они также обсудили перспективные направления взаимодействия на ближайшую перспективу, практические механизмы дальнейшего углубления производственной и технологической кооперации.
По данным пресс-службы, по итогам переговоров в присутствии председателя Госкомвоенпрома подписан ряд контрактов.
"Плотное сотрудничество Госкомвоенпрома и АО "Рособоронэкспорт" является значимым элементом укрепления обороноспособности Союзного государства и ярким примером стратегического партнерства двух наших стран в военно-технической сфере", - подчеркивается в сообщении.