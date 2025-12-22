Рейтинг@Mail.ru
"Вместе по всем вопросам". О чем Путин договорился с ближайшими союзниками
18:58 22.12.2025 (обновлено: 19:30 22.12.2025)
"Вместе по всем вопросам". О чем Путин договорился с ближайшими союзниками
"Вместе по всем вопросам". О чем Путин договорился с ближайшими союзниками
"Вместе по всем вопросам". О чем Путин договорился с ближайшими союзниками

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Михаил Катков. В Санкт-Петербурге завершился ежегодный неформальный саммит СНГ. Союзники поделились планами на следующий год и подвели итоги уходящего. Переговоры прошли в предпраздничной атмосфере, хотя от острых тем никто не уклонялся. О главном на встрече — в материале РИА Новости.

Исторический визит

По традиции главы государств общались в Эрмитаже. Первым делом Владимир Путин организовал для гостей экскурсию. Гидом для лидеров Армении, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Белоруссии и Туркменистана стал директор музея Михаил Пиотровский.
Особый интерес вызвали знаменитые часы "Павлин" в Павильонном зале и Александровская колонна на площади перед Эрмитажем. Музыканты исполнили для участников саммита мелодии из советского новогоднего фильма "Чародеи", в том числе "Три белых коня".
Атмосфера была дружеской и непринужденной. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже опубликовал в соцсети короткий ролик, в котором послал подписчикам сердечко.
Не приехал только президент Азербайджана Ильхам Алиев: срочные дела не позволили. "Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года", — сказал по этому поводу представитель Кремля Дмитрий Песков.
После экскурсии все переместились в Георгиевский зал. При Романовых там проводили официальные церемонии и приемы, устраивали парадные обеды. Сегодня же предстояло обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.
Назад в будущее

Путин предложил подвести итоги года, а также поговорить о планах на будущее. Он подчеркнул, что более чем за 30 лет СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, отношения в котором выстраиваются на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга.
Российский лидер сообщил о том, что доля взаиморасчетов в национальных валютах превысила 96 процентов.
"При участии предпринимателей из государств СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты. <…> Также формируются новые евразийские производственные и транспортные цепочки, идет модернизация и обустройство трансконтинентальных логистических коридоров Север — Юг и Восток — Запад. Кроме того, быстрыми темпами идут процессы импортозамещения, и тем самым укрепляется технологический суверенитет наших государств", — отметил Путин.
И добавил: одно из доказательств успешного развития многопланового сотрудничества — товарооборот России в рамках СНГ. За первые десять месяцев уходящего года — 90 миллиардов долларов.
Вместе с тем президент подчеркнул значимость гуманитарного взаимодействия. "Нужно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации. Делать все, чтобы молодежь знала о героических подвигах наших отцов, дедов и прадедов, ценой неисчислимых жертв одержавших победу в Великой Отечественной войне", — сказал он, упомянув российскую инициативу по изданию сборника уникальных архивных материалов о вкладе каждой из союзных республик в разгром нацизма.
Один на один

После саммита Путин провел двусторонние переговоры с главами Казахстана, Таджикистана и Армении.
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что сотрудничество между Москвой и Астаной — его стратегический приоритет. "Природа, так сказать, говорит о том, что мы должны находиться вместе по всем вопросам, которые касаются обыденной жизни", — пояснил он.
Эмомали Рахмону российский лидер прежде всего сказал: "Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление, и, без всякого сомнения, следствие будет доведено до конца, и (виновные. — Прим. ред.), безусловно, будут наказаны в полном объеме".
Также Путин заверил союзника, что Москва проинформирует Душанбе о ходе расследования. Рахмон с благодарностью принял соболезнования.
Пашинян поделился с Путиным подробностями армяно-азербайджанского взаимодействия после парафирования мирного договора между Ереваном и Баку.
"Достигнутый мир откроет новые возможности и для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией", — добавил он.
Первые плоды мирного сосуществования уже появились: транзитом через Азербайджан в Армению начали поступать товары из России. Пашинян считает это историческим событием. В свою очередь, Путин отметил, что у Москвы и Еревана хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной.
Прощаясь с гостями, президент России высоко оценил как подготовку саммита, так и царившую на нем атмосферу.
 
РоссияАрменияТаджикистанВладимир ПутинНикол ПашинянКасым-Жомарт ТокаевСНГ
 
 
