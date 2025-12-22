https://ria.ru/20251222/sng-2063816166.html
Путин предложил лидерам СНГ подвести итоги совместной работы
Путин предложил лидерам СНГ подвести итоги совместной работы - РИА Новости, 22.12.2025
Путин предложил лидерам СНГ подвести итоги совместной работы
Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ предложил подвести итоги совместной работы в рамках содружества. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:04:00+03:00
2025-12-22T13:04:00+03:00
2025-12-22T13:19:00+03:00
снг
владимир путин
в мире
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, в мире, санкт-петербург
СНГ, Владимир Путин, В мире, Санкт-Петербург
Путин предложил лидерам СНГ подвести итоги совместной работы
Путин на неформальном саммите СНГ в Петербурге предложил подвести итоги работы