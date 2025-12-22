Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет продолжать диалог с США по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.