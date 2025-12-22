Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков
16:36 22.12.2025 (обновлено: 17:12 22.12.2025)
Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков
Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 22.12.2025
Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков
Россия будет продолжать диалог с США по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.12.2025
Россия продолжит диалог с США по Украине, заявил Рябков

Рябков: Россия будет продолжать диалог с США по Украине

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет продолжать диалог с США по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается последней серии контактов (РФ и США - ред.), я уверен, что после доклада президенту соответствующие оценки будут даны в дополнение к тому, что уже прозвучало. Будем продолжать. Администрация (президента США) Трампа демонстрирует готовность выработки таких решений, которые будут адресовываться к первоистокам, первопричинам конфликта и носить устойчивый характер", - сказал он журналистам на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
У России остаются вопросы к США по украинскому кризису, заявил Рябков
Вчера, 15:12
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков призвал США противостоять попыткам ЕС сорвать диалог по Украине
Вчера, 16:42
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей РябковКиевСтив УиткоффДжаред КушнерВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
