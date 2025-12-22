Успех диалога России и США не предопределен, заявил Рябков

"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения администрация (Джо - ред.) Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".