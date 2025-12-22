Рейтинг@Mail.ru
15:13 22.12.2025 (обновлено: 15:19 22.12.2025)
Успех диалога России и США не предопределен, заявил Рябков
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Успех идущего между Россией и США диалога не предопределен, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Успех идущего сейчас российско-американского диалога не предопределен. С учетом руин, в которых оставила наши отношения администрация (Джо - ред.) Байдена, их нормализация потребует немалого времени, подлинной заинтересованности с обеих сторон и колоссального труда", - сказал он, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Рябков: риск столкновения России и НАТО сохраняется из-за действий ЕС
Вчера, 15:18
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
Вчера, 10:50
 
