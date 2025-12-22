Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия - РИА Новости, 22.12.2025
13:58 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/rubio-2063835550.html
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия - РИА Новости, 22.12.2025
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия
В Белом доме настаивают, что между американским госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом нет недопонимания по вопросам ведения... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:58:00+03:00
2025-12-22T13:58:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
стив уиткофф
марко рубио
владимир путин
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004024196_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20abfa39a10fa62801b23e9a4710edf7.jpg
https://ria.ru/20251210/rubio-2061211653.html
https://ria.ru/20251222/uitkoff-2063727713.html
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, стив уиткофф, марко рубио, владимир путин, nbc
В мире, Россия, США, Киев, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Владимир Путин, NBC
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия

В Белом доме отрицают разногласия между Рубио и Уиткоффом по вопросам дипломатии

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Белом доме настаивают, что между американским госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом нет недопонимания по вопросам ведения переговоров.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, в конце ноября Уиткофф отправился в Женеву на переговоры раньше Рубио. При этом он не поставил госдеп в известность о том, что прибудет на встречу пораньше. В ведомстве сочли, что спецпосланник американского президента хотел поговорить с украинскими представителями так, как считал нужным. Однако Уиткофф так и не смог встретиться с украинскими чиновниками без присутствия госсекретаря, пишет NBC.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
"Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа близкие рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента (США Дональда Трампа - ред.) по поводу того, как закончить войну и добиться мира", - заявил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные посты о переговорах
Вчера, 05:11
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффМарко РубиоВладимир ПутинNBC
 
 
