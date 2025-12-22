В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В Белом доме настаивают, что между американским госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом нет недопонимания по вопросам ведения переговоров.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, в конце ноября Уиткофф отправился в Женеву на переговоры раньше Рубио. При этом он не поставил госдеп в известность о том, что прибудет на встречу пораньше. В ведомстве сочли, что спецпосланник американского президента хотел поговорить с украинскими представителями так, как считал нужным. Однако Уиткофф так и не смог встретиться с украинскими чиновниками без присутствия госсекретаря, пишет NBC.
"Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа близкие рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента (США Дональда Трампа - ред.) по поводу того, как закончить войну и добиться мира", - заявил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.