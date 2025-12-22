Рейтинг@Mail.ru
13:10 22.12.2025
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp
Россияне сообщают о плохой работе WhatsApp, число жалоб в понедельник уже превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:10:00+03:00
2025-12-22T13:10:00+03:00
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp

Число жалоб на работу WhatsApp в РФ превысило 1,6 тысячи

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне сообщают о плохой работе WhatsApp, число жалоб в понедельник уже превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете "Сбой.рф".
Так, больше всего жалоб зафиксировано из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 вошли Московская, Воронежская и Владимирская области.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp и продолжит это делать. Тогда же ведомство отмечало, что мессенджер продолжает нарушать законодательство РФ, не выполняя требования для пресечения совершения преступлений в России.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Новиков призвал Telegram, WhatsApp и YouTube соблюдать российские законы
18 декабря, 15:33
 
