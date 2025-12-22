https://ria.ru/20251222/rossijane-2063818822.html
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp
Россияне сообщают о плохой работе WhatsApp, число жалоб в понедельник уже превысило 1,6 тысячи, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете... РИА Новости, 22.12.2025
Россияне сообщили о плохой работе WhatsApp
