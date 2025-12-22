Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранцев, которые совершили в России несколько правонарушений или преступлений, могут депортировать с последующим запретом на въезд, Иностранцев, которые совершили в России несколько правонарушений или преступлений, могут депортировать с последующим запретом на въезд, сообщила пресс-службе Верховного суда РФ.

"Неоднократное совершение иностранцем административных правонарушений и преступлений влечет для него правовые последствия в виде депортации и неразрешения въезда в Россию", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что соответствующее определение суда в отношении гражданина Таджикистана включено в обзор судебной практики, который утвердил Президиум Верховного суда РФ

Как указано в определении, гражданин Таджикистана законно въехал в Россию, получил вид на жительство, женился, воспитывал двух детей - граждан России. Однако он совершил несколько правонарушений с сфере дорожного движения и миграционного законодательства, а затем получил два с половиной года колонии за несколько краж. За это его вид на жительство аннулировали, запретили въезд в Россию на восемь лет, признали его нахождение в РФ нежелательным. В итоге после освобождения наказания его депортировали на родину. Он оспорил эти решения в суде и со второго раза добился их отмены.

В итоге ФСИН дошла до Верховного суда, доказывая, что "оспариваемые решения являются адекватной мерой реагирования государства на противоправное поведение иностранного гражданина". Суд с этим согласился.

"Проживание на территории Российской Федерации матери и братьев административного истца, приобретших гражданство данного государства, а также жены и детей не освобождает его от обязанности соблюдать законы Российской Федерации и от ответственности за их неисполнение и не влечёт в безусловном порядке признание оспариваемых решений нарушающими его права", - сказано в определении.

Суд указал, что родственники не стали для него сдерживающим фактором от нарушения законодательства.

Также в определении отмечается, что необходимо исходить из приоритета интересов населения РФ, чья "безопасность не может быть поставлена в зависимость от наличия у иностранного гражданина, грубо нарушившего законодательство Российской Федерации, семейных и (или) родственных связей в Российской Федерации".