Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
17:50 22.12.2025
Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию
Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию
Иностранцев, которые совершили в России несколько правонарушений или преступлений, могут депортировать с последующим запретом на въезд, сообщила пресс-службе... РИА Новости, 22.12.2025
Иностранцев могут депортировать с последующим запретом на въезд в Россию

Верховный суд: иностранцев могут депортировать за неоднократные нарушения

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Иностранцев, которые совершили в России несколько правонарушений или преступлений, могут депортировать с последующим запретом на въезд, сообщила пресс-службе Верховного суда РФ.
"Неоднократное совершение иностранцем административных правонарушений и преступлений влечет для него правовые последствия в виде депортации и неразрешения въезда в Россию", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что соответствующее определение суда в отношении гражданина Таджикистана включено в обзор судебной практики, который утвердил Президиум Верховного суда РФ.
Как указано в определении, гражданин Таджикистана законно въехал в Россию, получил вид на жительство, женился, воспитывал двух детей - граждан России. Однако он совершил несколько правонарушений с сфере дорожного движения и миграционного законодательства, а затем получил два с половиной года колонии за несколько краж. За это его вид на жительство аннулировали, запретили въезд в Россию на восемь лет, признали его нахождение в РФ нежелательным. В итоге после освобождения наказания его депортировали на родину. Он оспорил эти решения в суде и со второго раза добился их отмены.
В итоге ФСИН дошла до Верховного суда, доказывая, что "оспариваемые решения являются адекватной мерой реагирования государства на противоправное поведение иностранного гражданина". Суд с этим согласился.
"Проживание на территории Российской Федерации матери и братьев административного истца, приобретших гражданство данного государства, а также жены и детей не освобождает его от обязанности соблюдать законы Российской Федерации и от ответственности за их неисполнение и не влечёт в безусловном порядке признание оспариваемых решений нарушающими его права", - сказано в определении.
Суд указал, что родственники не стали для него сдерживающим фактором от нарушения законодательства.
Также в определении отмечается, что необходимо исходить из приоритета интересов населения РФ, чья "безопасность не может быть поставлена в зависимость от наличия у иностранного гражданина, грубо нарушившего законодательство Российской Федерации, семейных и (или) родственных связей в Российской Федерации".
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
