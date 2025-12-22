https://ria.ru/20251222/rossija-2063825119.html
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2025
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин
Россия готова оказывать Туркмении поддержку в председательстве в СНГ в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
в мире
россия
туркмения
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
снг
содружество
россия
туркмения
таджикистан
В мире, Россия, Туркмения, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, СНГ, Содружество
