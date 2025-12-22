Рейтинг@Mail.ru
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин - РИА Новости, 22.12.2025
13:27 22.12.2025
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин
в мире
россия
туркмения
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
снг
содружество
Россия окажет Туркмении поддержку в председательстве в СНГ, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Россия готова оказывать Туркмении поддержку в председательстве в СНГ в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Желаю успехов (президенту Туркмении - ред.) Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову, всем нашим туркменистанским коллегам, заступающим с 1 января на председательскую вахту в Содружестве. Готовы оказывать вам все необходимое содействие", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Также глава российского государства выразил признательность президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за конструктивный и инициативный подход к выполнению председательских функций в СНГ в 2025 году.
Подходы стран СНГ к ключевым проблемам близки, заявил Путин
