Андрей Лебедев: мы развиваем наши экотехнологии для людей

"Росатом" — многопрофильный холдинг в области атомной энергетики и технологий. При этом, госкорпорация создает систему обращения с промышленными отходами, реализует задачи национального проекта "Экологическое благополучие" и развивает экологические решения для различных сектором экономики. О том, каких результатов "Росатом" добился в "зеленом" направлении и какие планы он строит на будущее — читайте в интервью РИА Новости с директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андреем Лебедевым.

— Андрей Владимирович, "Росатом" обычно ассоциируется с атомной энергетикой. Почему вдруг госкорпорация обратилась к "зеленой" повестке?

— Да, для многих Росатом – это, конечно, прежде всего, ядерные технологии и работа с мирным атомом. И это действительно так: производство "зеленой" низкоуглеродной электроэнергии — наша визитная карточка. Сегодня мы являемся безусловным лидером мировой атомной промышленности. А лидерство сегодня невозможно без "зеленой" компоненты, соблюдения высочайших стандартов экологической ответственности во всех наших проектах.

Напомню, что в этом году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. Помимо того, что мы обеспечиваем экологическую безопасность окружающей среды и людей на территориях наших объектов и при реализации проектов, мы также развиваем "зеленые" направления.

Благодаря тому, что "Росатом" обладает большим опытом по обращению с опасными промышленными отходами, государство поручило нам заняться построением системы управления опасными отходами, которые становятся востребованным сырьем для промышленных предприятий. Именно в философии цикличной экономики наша ответственность — мы понимаем, что должны вернуть природе то, что взяли у нее предыдущие поколения. Например, по направлению электромобильности мы работаем над сквозным технологическим циклом в сфере систем накопления энергии на базе литий-ионных ячеек: от добычи природного сырья и производства батарей — до решений по утилизации и возврату полезных элементов в хозяйственный оборот.

Кроме того, мы приводим в экологически безопасное состояние территории. Это, прежде всего, наиболее сложные объекты накопленного экологического вреда. "Росатому" это доверяют, потому что мы обладаем большим научным потенциалом, лучшие умы Российской академии наук и "Росатома" трудятся над созданием наилучших доступных отечественных технологий, которые мы применяем на объектах. В этом также наше служение перед обществом и планетой. Всего в настоящее время мы реализуем 14 экопроектов в 20 регионах России, в том числе на исторических территориях. Это более 31 миллиона кубических метров отходов. Реализация данных проектов позволит привести в безопасное состояние территории общей площадью свыше 2 тысяч гектаров и улучшить качество проживания для более 14 миллионов россиян в зоне негативного воздействия данных объектов.

— Завершается 2025 год —первый год национального проекта "Экологическое благополучие". Каких ключевых результатов удалось достигнуть "Росатому"? И что еще предстоит сделать в ближайшие годы?

— Прежде всего, я хотел бы отметить, что завершившийся национальный проект "Экология" позволил нам подготовить хорошую технологическую и методологическую базу. За 6 предыдущих лет сформировано новое базовое регулирование отрасли (при нашем участии приняты 5 федеральных законов и 12 подзаконных актов), а также веден и функционирует институт федерального оператора по обращению с опасными отходами, эти функции возложены на ФГУП "ФЭО" (предприятие "Росатома" — ред.). В настоящее время прорабатывается вопрос наделения федерального оператора дополнительными полномочиями по контролю достоверности и своевременности предоставления информации в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I-II классов опасности (ФГИС ОПВК).

Мы также обеспечили участников рынка возможностью работы во ФГИС ОПВК. В настоящее время данная цифровая платформа является "единым окном" для отходообразователей, транспортировщиков, переработчиков (а это более 70 тысяч организаций и ИП). В ближайшие годы предусмотрено развитие системы: будет создан дополнительный модуль для перекрестной проверки данных. Это позволит более качественно верифицировать информацию об участниках рынка и нивелировать риски ухода в серую зону.

Созданная "Росатомом" базовая инфраструктура обращения с опасными отходами — производственно-технические комплексы (ПТК) в Саратовской и Курганской областях, введенные в опытно-промышленную эксплуатацию в 2024 году, — продолжает развиваться. В уходящем году мы, уже в рамках нового федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", вводим в опытно-промышленную эксплуатацию ПТК "Западная Сибирь" в Томской области.

В ближайшие годы сеть экотехнопарков пополнится еще пятью высокотехнологическими центрами, два из которых будут специализированными. ПТК "Восток" будет заниматься демеркуризацией ртутьсодержащих отходов, образованных, прежде всего, на этой же территории вследствие безответственных действий предыдущих владельцев бывшего химического гиганта — "УсольеХимпрома". Кроме того, ПТК "РГ-Центр" в Нижегородской области будет важным звеном производственной цепи по созданию накопителей энергии на гига-фабриках в Калининградской и Московской областях и последующему возврату в хозоборот полезных элементов из литий-ионных аккумуляторов, утративших потребительские свойства. А это и электротранспорт, и скутеры с самокатами, и батарейки от гаджетов, и электроники.

— А ведь батарейки чрезвычайно плохо влияют на окружающую среду?

— Напомню, содержимое батареи только одного старого мобильного телефона может сделать непригодными к питью уже 600 тысяч литров воды (более 10 плавательных бассейнов). При этом батарейки, а также другие высокоопасные отходы — аккумуляторы, кислоты и щелочи, при попадании в почву отравят ее на 30 лет. А после чрезвычайно опасных отходов (ртутные термометры, мышьяк, люминесцентные лампы и другие) окружающая среда не восстановится никогда.

Создаваемые нами экотехнопарки смогут суммарно обезвреживать и утилизовывать до 232 тысяч тонн ежегодно и при необходимой мощности могут быть увеличены в зависимости от потребностей рынка. Отмечу, что до настоящего момента в стране не создавались подобные высокотехнологичные производства с использованием отечественных технологий для обращения со столь широким спектром опасных отходов. Поэтому можно говорить, что "Росатом" в этом первопроходец.

Если говорить о втором нашем ключевом направлении, которое мы реализуем в рамках федерального проекта "Генеральная уборка", то, в первую очередь, хочу отметить наиболее сложные объекты — полигон токсичных отходов "Красный Бор" в Ленинградской области, территории в Иркутской области: город Усолье-Сибирское и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. На необходимость скорейшей ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках этих проектов в ежегодном послании Федеральному Собранию отмечал президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Уточните, что именно "Росатому" удалось сделать в рамках данного направления?

— В текущем году мы завершаем в "Красном Бору" создание вокруг тела полигона протяженностью 3,5 километра и глубиной до 7 метров противофильтрационной эшелонированной завесы, которая предотвратит потенциально возможную миграцию загрязняющих веществ на сопредельные с полигоном территории. Кроме того, на полигоне идут пусконаладочные работы созданной "Росатомом" инновационной технологической инфраструктуры.

Создание еще одной инфраструктуры завершается на БЦБК, и в следующем году после завершения монтажа и технологической обвязки мы начнем пуско-наладочные работы по откачке и очистке щелокосодержащих стоков цеха очистных сооружений, а также загрязненных надшламовых вод полигона "Бабхинский".

В городе Усолье-Сибирское завершен демонтаж всех зданий и сооружений промплощадки бывшего предприятия "Усольехимпром". При этом отходы строительных конструкций перерабатываются в инертный материал, которым отсыпается шламонакопитель, предотвращая пыление отходов в летнее время. Всего уже перемещено 800 тысяч тонн строительного боя (46% от общего объема).

Когда мы пришли в Усолье-Сибирское, никто не верил, что что-то вообще может получиться из этой затеи. Под ногами просто были целые лужицы ртути. А сегодня объект, который был болью усольчан в течение многих десятилетий, превращается в территорию возрождения. Мы видим, как город преобразился: с каждым годом он становится все более комфортным и уютным. Здесь благоустраивается территория, оживают улицы, появляются новые объекты и украшаются дома. Например, для горожан построен новый фонтан на деньги, поступившие в бюджет в результате сдачи металлолома при проведении "Росатомом" рекультивационных работ на "Усольехимпроме".

Это подтверждение того, что жизнь продолжается, и "Химпром" дает начало новому. Из старых материалов мы даем новую жизнь городам, поселкам, муниципальным образованиям. Новым проектам, новым предприятиям и новым свершениям! И это важная стратегия продвижения наших инструментов и экорешений: мы вкладываемся в развитие территорий. Мы понимаем, что должны вернуть часть заработанных средств той территории, регионе, где эти работы проводились.

Причем, это может быть не только финансирование деньгами, но и иные бонусные программы, и взаимодействие с различными референтными группами. Такие форматы как публичное обсуждение проектов, поддержка региональных форумов, научной, экспертной и общественной аудитории объединяют социальную и образовательную инфраструктуру наших городов, которых в нашей "атомной семье" мы насчитываем уже 31. И Усолье-Сибирское — один из них.

— Андрей Владимирович, понятно, что такой большой объем стоящих сегодня перед "Росатомом" задач в сфере экологии должен постоянно развиваться. Какие перспективы у госкорпорации в части прорастания новыми проектами?

— Во-первых, мы развиваем географию проектов. Сегодня помимо Северо-Запада, Приангарья и Байкальской природоохранной зоны, у нас в портфеле проекты в Ярославской области, Бурятии, Приморье, исторических воссоединенных территориях и других регионах России.

Тиражирование использованных ранее технологий на других проектах также во многом благоприятно отражается на развитии территорий их реализации. Завершившаяся рекультивация свалок ТКО — Челябинской и Магнитогорской — фактически задала новый подход к завершению работ на объектах, где ликвидируется накопленный экологический вред. На месте старой свалки в столице Южного Урала сегодня находится оранжерея с живыми цветами. Она по сути работает на энергии биогаза, получаемого из тела свалки, а воду для полива также берет из ее сточных очищенных вод. Концепция "не просто сделали и ушли, а дали жизнь новым экологическим процессам" — это новый приоритет "Росатома". Мы всегда стремимся оставлять после себя что-то полезное для экологического развития города и региона.

Во-вторых, с каждым годом проектам, о которых я рассказал, все больше внимания уделяется со стороны наших международных коллег. Например, мы только что подписали соглашение со Вьетнамской академией наук и технологий. Значительно расширили диалог с коллегами из Центральной Азии, и это не только Кыргызская Республика, где Федеральный экологический оператор два года назад провел первый международный технологический аудит завода "Кристалл-банкрот".

Серьезная работа идет совместно с коллегами из Республики Беларусь: в рамках программы Союзного Государства вырабатываем комплексное решение в сфере охране окружающей среды от загрязнения непригодными пестицидами. Кроме того, реализуем совместные проекты по созданию объекта обезвреживания опасных отходов и инновационным технологиям в сфере охраны водных ресурсов. Например, в этом году мы провели работу по непрерывному контролю качества поверхностных вод, установив полностью автономный мониторинговый буй вблизи на реке Днепр.

— Была также информация о том, что госкорпорация работает в сфере реализации концепции Содружества Независимых Государств по обращению с опасными отходами и ликвидации накопленного экологического вреда.

— Все верно. Учитывая, что "Росатом" наработал достаточное количество компетенций и релевантные результаты в данных профильных направлениях, сегодня все наши партнеры в России и за рубежом, признавая это, идут к нам за опытом.

И в-третьих, направление развития — это формирование нового вектора — системы управления вторичными ресурсами для промышленности. Мы все больше говорим сегодня о биоэкономике и природоподобных технологиях. Это необходимо, это запрос времени. И "Росатом" готов разрабатывать и предлагать технологии этого инновационного направления различным отраслям промышленности.

Мы видим запросы коллег из агропромышленного комплекса, водного и жилищно-коммунального хозяйств, строительной отрасли и других направлений. Поэтому начали работать с органическими отходами (побочной продукцией животноводства, пищевыми отходами на полигонах ТКО, иловыми отложениями, золошлаками, биогазом и другими). Их утилизация (компостирование) и обезвреживание позволяют нам выходить за рамки отрасли, реализуя технологии водоочистки, производство удобрений, мелиорантов и техногрунта.