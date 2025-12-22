Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
10:23 22.12.2025
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям - РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к 1 июня 2026 года представить предложения по совершенствованию методов проведения органами... РИА Новости, 22.12.2025
общество, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук
Общество, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям

Путин поручил РАН скорректировать методы социологических исследований

© РИА Новости / Алексей НаумовЗдание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте
Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Наумов
Здание Президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к 1 июня 2026 года представить предложения по совершенствованию методов проведения органами власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 5 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" представить научно обоснованные предложения по совершенствованию методов проведения органами публичной власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений для оценки эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации", - указано в перечне.
Срок исполнения этого поручения – 1 июня 2026 года, ответственным назначен президент РАН Геннадий Красников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин поручил создать комиссию по реализации нацполитики
10:21
 
Общество Россия Владимир Путин Геннадий Красников Российская академия наук
 
 
