Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к 1 июня 2026 года представить предложения по совершенствованию методов проведения органами... РИА Новости, 22.12.2025
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям
