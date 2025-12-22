Рейтинг@Mail.ru
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года
Футбол
 
20:11 22.12.2025
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года - РИА Новости Спорт, 22.12.2025
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года
Победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Рафинья Алькантара объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 32 лет. РИА Новости Спорт, 22.12.2025
футбол
спорт
рафинья алькантара
барселона
лига чемпионов уефа
Новости
Футбол, Спорт, Рафинья Алькантара, Барселона, Лига чемпионов УЕФА
Победитель ЛЧ с "Барселоной" объявил о завершении карьеры в 32 года

Бразильский футболист Рафинья Алькантара объявил о завершении карьеры в 32 года

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Рафинья Алькантара объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в возрасте 32 лет.
Последним клубом бразильца был катарский "Аль-Араби", который он покинул летом 2024 года.
"После продолжительного времени вне поля и восстановления я принял решение завершить карьеру. Некоторое время меня мучила травма колена, которая не позволяла вернуться на высший уровень. Принять решение было непросто, ведь футбол - игра всей моей жизни. Сегодня начинается новая глава, другая жизнь без того самого трепета от невероятных матчей, но большого количества поводов для улыбки. Спасибо за любовь и поддержку. Спасибо футболу за то, что сделал меня тем, кем я являюсь", - заявил Рафинья на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Рафинья является воспитанником "Барселоны" и выступал в ее системе с 2011 по 2020 год. Вместе с испанским клубом он выиграл Лигу чемпионов, три чемпионата Испании, пять Кубков Испании и два Суперкубка страны. На протяжении карьеры он также играл в составе испанской "Сельты" и "Реал Сосьедад", итальянского "Интера" и французского "ПСЖ". В его активе два матча и один гол в составе сборной Бразилии, а также пять матчей в олимпийской национальной команде, в составе которой он выиграл золотую медаль Олимпиады 2016 года.
Футбол
 
