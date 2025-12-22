Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил золотые феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа, обратив внимание на их размер.

Путин организовал для лидеров стран-участниц СНГ , которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор музея Михаил Пиотровский . В Золотой кладовой галереи драгоценностей Пиотровский показал знаменитые феодосийские серьги.

"Очень тонкая работа", - прокомментировал директор Эрмитажа.

В свою очередь, российский лидер обратил внимание на размер экспоната.

"Как можно было носить эти серьги? Они же большие", - удивился Путин.

Пиотровский согласился и отметил, что их носили для красоты.

"Те, кто носили это, не занимались дома хозяйством", - добавил директор музея, чем вызвал улыбку у глав государств.

Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы РФ : это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.

Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.

Здесь можно увидеть парадные залы и апартаменты Зимнего дворца - официальной резиденции российских императоров, Военную галерею 1812 года и картинную галерею, начало которой положила императрица Екатерина Великая, в том числе полотна итальянских художников Леонардо да Винчи Рафаэля Санти , Тициана Вечеллио, нидерландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна, испанского живописца Диего Веласкеса и других мастеров.