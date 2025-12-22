Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа - РИА Новости, 22.12.2025
20:07 22.12.2025
Путин оценил феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа
Путин оценил феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа
Президент России Владимир Путин оценил золотые феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа, обратив внимание на их размер. РИА Новости, 22.12.2025
россия, санкт-петербург, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил золотые феодосийские серьги из коллекции Эрмитажа, обратив внимание на их размер.
Путин организовал для лидеров стран-участниц СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор музея Михаил Пиотровский. В Золотой кладовой галереи драгоценностей Пиотровский показал знаменитые феодосийские серьги.
"Очень тонкая работа", - прокомментировал директор Эрмитажа.
В свою очередь, российский лидер обратил внимание на размер экспоната.
"Как можно было носить эти серьги? Они же большие", - удивился Путин.
Пиотровский согласился и отметил, что их носили для красоты.
"Те, кто носили это, не занимались дома хозяйством", - добавил директор музея, чем вызвал улыбку у глав государств.
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и РФ: это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.
Здесь можно увидеть парадные залы и апартаменты Зимнего дворца - официальной резиденции российских императоров, Военную галерею 1812 года и картинную галерею, начало которой положила императрица Екатерина Великая, в том числе полотна итальянских художников Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Тициана Вечеллио, нидерландского живописца Рембрандта Харменса ван Рейна, испанского живописца Диего Веласкеса и других мастеров.
В Главном музейном комплексе находятся также Египетский зал, где можно полюбоваться древними саркофагами, рельефами и скульптурой, и Павильонный зал, где представлены часы "Павлин". Тут же расположены залы Античного искусства, Галерея графики и Галерея императора Петра Великого.
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
Заголовок открываемого материала