Путин пошутил о любви англичан пограбить
Путин пошутил о любви англичан пограбить - РИА Новости, 22.12.2025
Путин пошутил о любви англичан пограбить
Президент России Владимир Путин пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании англичанами Индии. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:34:00+03:00
2025-12-22T18:34:00+03:00
2025-12-22T18:34:00+03:00
индия
россия
санкт-петербург
владимир путин
михаил пиотровский
снг
индия
россия
санкт-петербург
Путин пошутил о любви англичан пограбить
Путин пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании Индии