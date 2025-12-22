Рейтинг@Mail.ru
18:34 22.12.2025
Путин пошутил о любви англичан пограбить
Президент России Владимир Путин пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании англичанами Индии.
Путин пошутил о любви англичан пограбить

Путин пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании Индии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил о любви англичан пограбить, говоря о завоевании англичанами Индии.
Президент РФ Владимир Путин организовал для лидеров СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В одном из залов музея Пиотровский представил экспонаты времен Империи великих моголов.
"Это блестящие шедевры могольского искусства, это индийское искусство. Это та эпоха в Индии, полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию, потому что они увидели вот это вот все, драгоценные камни", - сказал Пиотровский.
"И как любители пограбить, туда и пошли", - добавил Путин.
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
Вчера, 14:36
 
