https://ria.ru/20251222/putin-2063927921.html
Путин рассказал, что Александр I говорил о первом короле Бельгии
Путин рассказал, что Александр I говорил о первом короле Бельгии - РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал, что Александр I говорил о первом короле Бельгии
Президент России Владимир Путин рассказал лидерам стран СНГ, что император Александр I говорил о русском генерале, ставшем первым королем Бельгии. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:29:00+03:00
2025-12-22T18:29:00+03:00
2025-12-22T18:29:00+03:00
россия
владимир путин
михаил пиотровский
александр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063853300_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_90344ca7c1cfb021593b607cd683f311.jpg
https://ria.ru/20251222/putin-2063847364.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063927293.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063853300_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_b13da807e6de5d207c03660f1eb660b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил пиотровский, александр i
Россия, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Александр I
Путин рассказал, что Александр I говорил о первом короле Бельгии
Путин рассказал лидерам СНГ, что Александр I говорил о первом короле Бельгии
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал лидерам стран СНГ, что император Александр I говорил о русском генерале, ставшем первым королем Бельгии.
Президент РФ Владимир Путин
организовал для лидеров СНГ
, которые приехали в Санкт-Петербург
на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
.
Во время осмотра экспозиции музея гости зашли в зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года. Пиотровский рассказал, что в войне 1812 года против России, как говорил Александр I
в своем манифесте, воевали "двунадесять языков", но и вместе с Россией воевала тоже вся Европа
.
"И представители всех потом королевских семей Европы, которые стали королями и царями, тоже здесь (в галерее - ред.)", - отметил Пиотровский.
В свою очередь, Путин добавил, что позже во время создания Бельгийского королевства англичане нашли кандидата в короли государства, против которого не стал бы возражать Александр I.
"И Александру I принесли бумагу и там было написано, что это русский генерал - генерал русской армии. И Александр I написал: "Из генералов русской армии в короли Бельгии
? Какое падение", - рассказал Путин.
Лидеры стран СНГ дружно отреагировали на историю смехом.
Леопольд Саксен-Кобургский, будущий король Леопольд I, воевал на стороне антифранцузской коалиции. В 1831 он вступил на трон Бельгии, которая ранее входила в состав королевства Нидерландов
.