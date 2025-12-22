Путин и лидеры стран СНГ осмотрели сокровища Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе со своими гостями - лидерами стран СНГ осмотрел сокровища Эрмитажа.
Большая культурная программа является неотъемлемой частью неформального саммита, который без малого два десятка лет проводится российским президентом в его родном Санкт-Петербурге. На сей раз Путин решил познакомить высокопоставленных гостей с основными экспонатами Государственного Эрмитажа.
Лидеры прошли через Залы французского искусства XVII-XVIII веков, по Октябрьской лестнице спустились к залам Средней Азии, чтобы попасть в настоящую сокровищницу музея - Золотую кладовую Галереи драгоценностей. Здесь можно увидеть жемчужины археологического собрания Эрмитажа и восточное художественное оружие. Здесь представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения ювелирные изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Особого внимания заслуживают драгоценности стран Востока. Среди них богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов - дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.
Зал искусства Франции XVIII века тоже заслуживает внимания. Он был частью покоев императрицы Марии Федоровны, затем входил в анфиладу созданных Александром Брюлловым после пожара 1837 года пяти Залов военных картин, прославляющих победы русских войск в период до Отечественной войны 1812 года, о чем напоминает декор зала - роспись арматурами. Сегодня экспозиция посвящена творчеству выдающихся мастеров эпохи рококо. Это полотна самого яркого художника рококо Франсуа Буше, а также Никола Ланкре, Шарля Ванлоо, Жан-Батиста Патера. Скульптура представлена работами Этьена Фальконе, среди которых знаменитый "Амур".
В залах Средней Азии лидеры СНГ познакомились с культурой Согдианы - области в бассейне рек Зеравшан и Кашкадарья в центре Средней Азии в V-VIII веках н. э. Большая часть экспонатов - это образцы монументального согдийского искусства.
Лаборатория научной реставрации монументальной живописи Эрмитажа с конца 1940-х гг. занимается спасением стенных росписей, обнаруженных в ходе раскопок на городище древнего Пенджикента. Из-за технико-технологических особенностей росписей сохранить их можно было, только закрепив на месте, сняв со стен и поместив затем в музейные условия.
Обуглившиеся в пожаре фрагменты деревянных колонн, фризов и перекрытий были частью убранства домов знатных и богатых горожан. Роспись так называемого "Синего Зала" представляет эпизоды из легенд о Рустаме, наиболее почитаемом герое эпоса иранских народов. Краснофонная роспись со сценами сражения героя (или божества) на слоне с кошачьими хищниками и драконом происходит из города Варахша в Бухарском оазисе.