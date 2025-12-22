Путин и лидеры стран СНГ осмотрели сокровища Эрмитажа

Лаборатория научной реставрации монументальной живописи Эрмитажа с конца 1940-х гг. занимается спасением стенных росписей, обнаруженных в ходе раскопок на городище древнего Пенджикента. Из-за технико-технологических особенностей росписей сохранить их можно было, только закрепив на месте, сняв со стен и поместив затем в музейные условия.

Обуглившиеся в пожаре фрагменты деревянных колонн, фризов и перекрытий были частью убранства домов знатных и богатых горожан. Роспись так называемого "Синего Зала" представляет эпизоды из легенд о Рустаме, наиболее почитаемом герое эпоса иранских народов. Краснофонная роспись со сценами сражения героя (или божества) на слоне с кошачьими хищниками и драконом происходит из города Варахша в Бухарском оазисе.