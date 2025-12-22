https://ria.ru/20251222/putin-2063912824.html
Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию
Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию
Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию
Президент России Владимир Путин поинтересовался у директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, как в 1917 году музею удалось защитить коллекцию от грабителей.
Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию
Путин поинтересовался, как Эрмитаж в 1917 году защитил коллекцию от грабителей
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, как в 1917 году музею удалось защитить коллекцию от грабителей.
Путин
организовал для лидеров государств-членов СНГ
, которые приехали в Санкт-Петербург
на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал Пиотровский
.
"В 1917 году здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд, как это не разграбили?" - спросил российский лидер.
Директор музея, в свою очередь, рассказал, что в 1917 году руководство Эрмитажа сдалось Красной гвардии раньше возможного грабежа.
"Перекрыли все дороги, поэтому двери были закрыты и те, кто ворвались в Зимний дворец, уже в музей не могли пройти. Интересно еще то, как грабили сам Зимний дворец: было полно ненависти (так - ред.), что штыками тыкали портреты, а то, что грабили - больше всего грабили портьеры и кожу на портянки, то есть настолько был изголодавшийся народ", - сказал Пиотровский участникам экскурсии.