Путин поинтересовался, как в 1917 году Эрмитажу удалось защитить коллекцию

"В 1917 году здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд, как это не разграбили?" - спросил российский лидер.

"Перекрыли все дороги, поэтому двери были закрыты и те, кто ворвались в Зимний дворец, уже в музей не могли пройти. Интересно еще то, как грабили сам Зимний дворец: было полно ненависти (так - ред.), что штыками тыкали портреты, а то, что грабили - больше всего грабили портьеры и кожу на портянки, то есть настолько был изголодавшийся народ", - сказал Пиотровский участникам экскурсии.