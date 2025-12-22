Рейтинг@Mail.ru
Путин высоко оценил работу команд лидеров стран ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2025
17:33 22.12.2025
Путин высоко оценил работу команд лидеров стран ЕАЭС в Петербурге
Путин высоко оценил работу команд лидеров стран ЕАЭС в Петербурге - РИА Новости, 22.12.2025
Путин высоко оценил работу команд лидеров стран ЕАЭС в Петербурге
Президент России Владимир Путин отметил, что работа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) движется вперед, и высоко оценил работу команд лидеров... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:33:00+03:00
2025-12-22T17:33:00+03:00
россия
санкт-петербург
армения
владимир путин
евразийский экономический союз
в мире
россия
санкт-петербург
армения
россия, санкт-петербург, армения, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Армения, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин высоко оценил работу команд лидеров стран ЕАЭС в Петербурге

Путин заявил, что работа в рамках ЕАЭС движется вперед

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что работа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) движется вперед, и высоко оценил работу команд лидеров стран-участниц объединения в Санкт-Петербурге.
"Мы уже с вами обменялись оценками результатов нашей работы за вчерашний день, за сегодняшний. В целом, на мой взгляд, это все прошло на хорошем очень уровне. Надеюсь, атмосфера была хорошей. Самое-то главное, что наши команды поработали со всех сторон и хорошие документы подготовили. Все подписано, все движется вперед", - сказал Путин во время встречи с премьер-министром Армении.
В воскресенье лидеры стран ЕАЭС подписали 18 документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, в том числе решение о бюджете ЕАЭС на 2026 год.
Путин на заседании ВЕЭС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения
21 декабря, 19:25
 
РоссияСанкт-ПетербургАрменияВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
