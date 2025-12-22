Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики - РИА Новости, 22.12.2025
17:21 22.12.2025
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики - РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики
У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики

Путин: у РФ и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в Санкт-Петербурге в понедельник отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"У нас и планы хорошие: уже говорили по поводу энергетики, в том числе атомной. Сейчас вдаваться в детали не будем, но есть возможность обсудить, поговорить", - сказал Путин.
Путин рассказал о развитии отношений России и Армении
