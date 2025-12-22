https://ria.ru/20251222/putin-2063902129.html
Путин рассказал о планах России и Армении в сфере энергетики
У России и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
