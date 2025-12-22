Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
22.12.2025
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне - РИА Новости, 22.12.2025
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне
Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по Эрмитажу рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об... РИА Новости, 22.12.2025
общество
санкт-петербург
россия
армения
владимир путин
михаил пиотровский
никол пашинян
снг
общество, санкт-петербург, россия, армения, владимир путин, михаил пиотровский, никол пашинян, снг, русский музей
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Армения, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Никол Пашинян, СНГ, Русский музей
Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне

Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об особенностях Александровской колонны

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по Эрмитажу рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны, которая стоит под собственным весом и ничем не закреплена.
Путин организовал для лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург, экскурсию по Эрмитажу. В его залах российский лидер сам рассказал коллегам о музее.
Начало неформального саммита стран СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите стран содружества
Вчера, 13:07
"(Александровская колонна - ред.) стоит под собственным весом... Никак не закреплена", - объяснил Путин.
Пиотровский в свою очередь рассказал, что по этой причине на военных парадах по дворцовой площади не ходили танки, а в наши дни для техники стали использовать резиновые накладки, чтобы не сотрясать землю.
Лидеры прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они примут участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников неформального саммита объединения с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей. В 2023 году главы государств были на экскурсии по дворцово-парковым комплексам северной столицы - увидели Петергоф, Царское село и музей-заповедник "Павловск".
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу
Вчера, 13:59
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАрменияВладимир ПутинМихаил ПиотровскийНикол ПашинянСНГРусский музей
 
 
