Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по Эрмитажу рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны, которая стоит под собственным весом и ничем не закреплена.