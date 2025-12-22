Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить международную повестку дня - РИА Новости, 22.12.2025
13:06 22.12.2025 (обновлено: 13:20 22.12.2025)
Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить международную повестку дня
Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить международную повестку дня
Президент России Владимир Путин предложил лидерам СНГ на встрече в Санкт-Петербурге обсудить актуальные вопросы международной повестки дня. РИА Новости, 22.12.2025
снг, россия, владимир путин, санкт-петербург
СНГ, Россия, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить международную повестку дня

Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить вопросы международной повестки дня

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидерам СНГ на встрече в Санкт-Петербурге обсудить актуальные вопросы международной повестки дня.
"Конечно, обсудить насущные вопросы международной повестки дня", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
СНГРоссияВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
