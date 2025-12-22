https://ria.ru/20251222/putin-2063817078.html
Путин предложил лидерам стран СНГ обсудить международную повестку дня
Президент России Владимир Путин предложил лидерам СНГ на встрече в Санкт-Петербурге обсудить актуальные вопросы международной повестки дня. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:06:00+03:00
снг
россия
владимир путин
санкт-петербург
