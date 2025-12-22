Рейтинг@Mail.ru
12:31 22.12.2025
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин пообщался в Эрмитаже с генеральным директором музея Михаилом Пиотровским в ожидании лидеров стран СНГ. РИА Новости, 22.12.2025
Путин и Пиотровский в Эрмитаже
Владимир Путин вместе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским ожидает прибытия в музей глав делегаций государств – участников СНГ. Запланирован совместный осмотр основных экспонатов музея.
россия, санкт-петербург, владимир путин, михаил пиотровский, снг
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, СНГ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался в Эрмитаже с генеральным директором музея Михаилом Пиотровским в ожидании лидеров стран СНГ.
Кадры общения опубликовал Кремль.
В понедельник в Санкт-Петербурге состоится саммит лидеров стран СНГ. Ранее пресс-секретарь главы государства сообщал, что неформальный саммит начнется в Эрмитаже, где для лидеров будет организована краткая экскурсия.
Путин и Пиотровский перед прибытием глав делегаций побеседовали в одном из залов музея, украшенном к Новому году, а также полюбовались из окна видами на Дворцовую площадь, где установлена главная елка Северной столицы.
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинМихаил ПиотровскийСНГ
 
 
