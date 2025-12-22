https://ria.ru/20251222/putin-2063806468.html
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже - РИА Новости, 22.12.2025
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже
Президент России Владимир Путин пообщался в Эрмитаже с генеральным директором музея Михаилом Пиотровским в ожидании лидеров стран СНГ. РИА Новости, 22.12.2025
россия
санкт-петербург
Путин и Пиотровский в Эрмитаже
Владимир Путин вместе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским ожидает прибытия в музей глав делегаций государств – участников СНГ. Запланирован совместный осмотр основных экспонатов музея.
Путин пообщался с Пиотровским в Эрмитаже
Путин пообщался в Эрмитаже с Пиотровским в ожидании лидеров стран СНГ