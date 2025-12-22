Ученые предупредили о возможных магнитных бурях

"Проведя соответствующую линию по солнечному диску, можно убедиться, что дыра в этой области имеет особенно сложную форму. По этой причине геомагнитный прогноз на ближайшие дни довольно неустойчив: возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области "сплошной черноты", — отметили ученые.