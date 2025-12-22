Ученые предупредили о возможных магнитных бурях

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив, возможно появление магнитных бурь разного уровня из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что примерно на сутки раньше графика начали регистрироваться признаки воздействия на Землю потока солнечного ветра из появившейся на Солнце корональной дыры. Быстрый солнечный ветер, в том числе воздействующий на Землю, приходит в основном из экваториальных частей корональных дыр.
"Проведя соответствующую линию по солнечному диску, можно убедиться, что дыра в этой области имеет особенно сложную форму. По этой причине геомагнитный прогноз на ближайшие дни довольно неустойчив: возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области "сплошной черноты", — отметили ученые.
В ИКИ РАН добавили, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли в настоящий момент показывает довольно высокие значения — около 700 километров в секунду, что примерно в два раза выше нормы, и, скорее всего, будет непрерывно держаться на этом уровне последующие двое-трое суток или дольше.
"В условиях такого сильного давления магнитосфера, скорее всего, будет очень чувствительна к самым небольшим изменениям остальных параметров ветра, особенно к величине межпланетного магнитного поля. Скорее всего, каждое касание оранжевой черты на соответствующем графике в ближайшие дни будет запускать слабые и средние магнитные бури", — подчеркнули ученые.
