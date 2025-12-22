Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:05 22.12.2025 (обновлено: 11:38 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/prognoz-2063781776.html
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях - РИА Новости, 22.12.2025
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях
Геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив, возможно появление магнитных бурь разного уровня из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:05:00+03:00
2025-12-22T11:38:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058853408_0:14:1001:577_1920x0_80_0_0_4a8f8ca77b9db431b537cc5a03049026.jpg
https://ria.ru/20251203/magnitnye-buri-v-dekabre-2059460410.html
https://ria.ru/20251220/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058853408_0:0:769:577_1920x0_80_0_0_022560bb63fd6e7d75b00112586c96ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Наука, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях

ИКИ РАН: геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Геомагнитный прогноз на ближайшие дни неустойчив, возможно появление магнитных бурь разного уровня из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что примерно на сутки раньше графика начали регистрироваться признаки воздействия на Землю потока солнечного ветра из появившейся на Солнце корональной дыры. Быстрый солнечный ветер, в том числе воздействующий на Землю, приходит в основном из экваториальных частей корональных дыр.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Магнитные бури в декабре: расписание и уровень геомагнитной активности
3 декабря, 12:17
"Проведя соответствующую линию по солнечному диску, можно убедиться, что дыра в этой области имеет особенно сложную форму. По этой причине геомагнитный прогноз на ближайшие дни довольно неустойчив: возможны как умеренные возмущения, если к планете придут потоки плазмы из средней части дыры, где наблюдаются большие разрывы, так и продолжительные бури уровня около G2, если в плоскость планет опустится поток плазмы из расположенной выше области "сплошной черноты", — отметили ученые.
В ИКИ РАН добавили, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли в настоящий момент показывает довольно высокие значения — около 700 километров в секунду, что примерно в два раза выше нормы, и, скорее всего, будет непрерывно держаться на этом уровне последующие двое-трое суток или дольше.
"В условиях такого сильного давления магнитосфера, скорее всего, будет очень чувствительна к самым небольшим изменениям остальных параметров ветра, особенно к величине межпланетного магнитного поля. Скорее всего, каждое касание оранжевой черты на соответствующем графике в ближайшие дни будет запускать слабые и средние магнитные бури", — подчеркнули ученые.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
20 декабря, 12:25
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала