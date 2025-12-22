Постный новогодний стол 2026: 20 лучших рецептов от закусок до десерта

МОСКВА — РИА Новости. Новый год 2026 приходится на среду, 31 декабря — день Рождественского поста. По строгому церковному уставу в этот день не положена рыба и блюда с добавлением масла, однако мирянам часто делается послабление на их употребление. Поэтому праздничный стол можно сделать разнообразным, подав гостям "Оливье", бутерброды и вкусные напитки. Лучшие рецепты для новогоднего стола в пост, чем заменить животные продукты на растительные, — в материале РИА Новости.
Секреты вкусного постного стола: чем заменить "запрещенку"
Многие считают, что постные растительные блюда — пресные, невыразительные и не подходят для празднования Нового года. Это большое заблуждение. Основные продукты животного происхождения отлично заменяются растительными, не портя вкус блюд.
Например, можно приготовить постный майонез на основе аквафабы — жидкости из банки с нутом, горохом или фасолью. Возьмите 100 мл холодной аквафабы, добавьте чайную ложку горчицы, щепотку соли, 0,5 чайной ложки сахара и столовую ложку лимонного сока. Опустите погружной блендер на дно стакана и начинайте взбивать, постепенно вливая тонкой струйкой 150-200 мл растительного масла. Через 3-4 минуты получится густой соус, который хранится в холодильнике до недели. Им можно заправлять салаты и закуски — вкус похож на привычный "Провансаль".
Мясо в блюдах можно заменить на грибы, тофу или бобовые — фасоль, нут. Советы по правильному приготовлению:
- белые грибы обжарьте сначала на сильном огне до испарения жидкости — тогда они приобретают насыщенный, почти мясной вкус;
- шампиньоны становятся ароматнее, если добавить к ним копченую паприку и соевый соус;
- баклажаны после запекания с чесноком и пряными травами создадут нужную текстуру;
- нут после замачивания и варки станет отличной основой для котлет;
- чечевица варится быстрее всех бобовых и идеально подходит для салатов и гарниров.
Яйца в выпечке можно заменить спелым бананом (половина = 1 яйцо). Также можно прибегнуть к веганскому способу: молотым семечкам льна с 3 ложками воды.
Желатин замените на агар-агар. Он застывает при комнатной температуре и держит форму даже в тепле.
Друзья встречают Новый год. Архивное фото
Постные закуски
Закуски — первое, что видят гости, садясь за стол, и именно они задают настроение всему вечеру. Большинство классических новогодних закусок подходят под требования поста, например, брускетты с овощами, грибной паштет, рулетики из баклажанов, нарезки овощей.
Брускетта с авокадо и вялеными томатами
Ингредиенты (на 10 порций):
- Цельнозерновой хлеб - 10 ломтиков
- Авокадо - 2 шт.
- Вяленые томаты - 100 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Лимонный сок - 2 ст. л.
- Базилик - небольшой пучок
- Соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Хлеб подсушите в духовке и натрите чесноком.
- Авокадо разомните вилкой, смешайте с лимонным соком, солью, перцем.
- На подготовленный хлеб выложите смесь из авокадо, сверху украсьте томатом и базиликом.
Блюдо подавайте сразу после приготовления, чтобы брускетта осталась хрустящей.
© Getty Images / yipenggeБрускетта с авокадо и вялеными томатами
© Getty Images / yipengge
Брускетта с авокадо и вялеными томатами
Тарталетки с грибным паштетом
Понадобится (на 15 тарталеток):
- Готовые постные тарталетки - 15 шт.
- Шампиньоны свежие - 500 г
- Тофу - 100 г
- Лук репчатый - 2 средние луковицы
- Чеснок - 3 зубчика
- Грецкие орехи - 80 г
- Растительное масло - 4 ст. л.
- Тимьян сушеный - 0,5 ч. л.
- Соль, перец - по вкусу
- Веточки петрушки - для украшения
Как готовить:
- Мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сильном огне до испарения жидкости и появления золотистого цвета, добавить порубленный рук и продолжить жарить на среднем огне в течение 10-12 минут.
- Тофу отжать, нарезать. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде и порубить ножом.
- Все ингредиенты (кроме орехов) измельчить блендером до пастообразной консистенции. Добавить орехи, чеснок, тимьян, соль, перец. Должна получиться густая масса с небольшими кусочками орехов.
- Наполнить тарталетки паштетом с горкой, украсить маленькой веточкой петрушки.
Паштет станет еще вкуснее, если постоит в холодильнике ночь - вкусы "подружатся" между собой.
© Getty Images / LauriPattersonТарталетки с грибным паштетом
© Getty Images / LauriPatterson
Тарталетки с грибным паштетом
Хумус с запеченными овощами и чипсами из лаваша
Для хумуса:
- Нут консервированный (или отваренный) - 400 г
- Тахини (кунжутная паста) - 3 ст. л.
- 2 зубчика чеснока
- Лимонный сок - 3 ст. л..
- 0,5 ч. л. зиры
- Соль - по вкусу
- Паприка - для украшения
Для подачи:
- Тонкий лаваш - 2 листа
- Цуккини - 1 шт.
- Сладкий перец - 1 шт.
- Помидоры черри - 100 г
Приготовление:
- Чтобы сварить нут, замочите его на ночь, затем варите 1-1,5 часа до мягкости. Консервированный нут промыть, обсушить.
- Сложить в блендер нут, тахини, чеснок, лимонный сок, зиру, соль. Взбивать, постепенно добавляя оливковое масло и 2-3 столовые ложки воды, пока не получится кремовая однородная масса. Хумус должен быть пышным и воздушным.
- Лаваш нарезать треугольниками, разложить на противне и посолить. Запечь при 180 градусах 7-10 минут до хрустящего состояния.
- Овощи нарезать крупными кусками, запечь при 200 градусах 20 минут.
- Выложить хумус в красивую миску, сделать углубление в центре и налить туда немного оливкового масла (если разрешено духовником), посыпать паприкой. Вокруг разложить запеченные овощи и чипсы из лаваша.
К запеченным овощам можно добавить свежие огурцы, морковь, сельдерей, нарезанные на удобные дольки.
© Depositphotos.com / KostyaKlimenkoХумус
© Depositphotos.com / KostyaKlimenko
Хумус . Архивное фото
Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой
Ингредиенты:
- Баклажаны - 3 средних
- Грецкие орехи - 200 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Небольшой пучок кинзы
- Соль - 2 ч. л.
- Зерна граната для украшения
Баклажаны нарезать пластинами, посолить на 20 минут, промыть и обжарить на сковороде с антипригарным покрытием (можно на масле, если разрешено). Орехи, чеснок, кинзу измельчить в блендере или мелко порубить ножом. Смазать пластины баклажана пастой, свернуть в рулетик и украсить зернами граната.
© Depositphotos.com / esheremetРулетики из жареных баклажанов с ореховой начинкой
© Depositphotos.com / esheremet
Рулетики из жареных баклажанов с ореховой начинкой. Архивное фото
Новогодние салаты без мяса и майонеза
Без салатов, заправленных майонезом, невозможно представить новогодний стол. В постном варианте они могут быть вкуснее обычных: без тяжести жирного соуса, мяса и рыбы раскрывается настоящий вкус овощей, а заправки дарят новые оттенки знакомым блюдам.
"Шуба" по-новому: с водорослями нори
Веганский вариант селедки "под шубой", которую можно подать в пост.
Ингредиенты (6-8 порций):
- Свекла - 3 средние (около 450 г)
- Картофель - 3 шт.
- Морковь - 2 шт.
- 1-2 огурца
- Водоросли нори - 3 листа
- Постный майонез - 250 г
- Соль, перец по вкусу
Готовить так же, как и обычную "Шубу", только вместо слоя сельди уложить нарезанные листы нори и огурцы. Перед подачей салат украсить водорослями нори.
© Getty Images / Carol Cinca / 500pxНори
© Getty Images / Carol Cinca / 500px
Нори
Теплый салат с чечевицей и запеченными овощами
Сытный и согревающий салат, который можно использовать как отдельную закуску или гарнир к основному блюду.
Что понадобится:
- Зеленая чечевица - 200 г
- Тыква - 200 г
- Сладкий перец - 2 шт.
- Красный лук - 1 шт.
- Свежая зелень - любая, по пучку каждая
- Грецкие орехи - 80 г
- Для заправки: 1-2 ст. л. соевый соус и бальзамический уксус по вкусу, соль, перец
Приготовление:
- Чечевицу промыть, варить в подсоленной воде 20-25 минут до готовности. Она должна остаться слегка "аль денте". Откинуть на дуршлаг.
- Тыкву и перец нарезать крупными кубиками, красный лук - полукольцами. Запечь овощи при 200 градусах 25 минут.
- Орехи порубить, слегка обжарить на сухой сковороде.
- Для заправки смешать все ингредиенты, энергично взбить вилкой до однородности. Зелень порубить.
- В большой миске соединить теплую чечевицу, запеченные овощи, свежую зелень. Полить заправкой, перемешать. Посыпать орехами и зернами граната.
Блюдо подавать теплым или комнатной температуры.
© Getty Images / vaaseenaaТеплый салат с чечевицей и запеченными овощами
© Getty Images / vaaseenaa
Теплый салат с чечевицей и запеченными овощами
Постный "Оливье" с копченым тофу
Всеми любимый салат в новом прочтении, который идеально подойдет для постного Нового года.
Ингредиенты:
- Картофель - 400-500 г
- Морковь - 3 шт.
- Огурцы - 3 шт.
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- Тофу - 200 г (или обжаренные с соевым соусом шампиньоны)
- Постный майонез, соль - по вкусу
- Зеленый лук - по желанию
Отваренные овощи, огурец и тофу нарезать кубиками. Добавить зеленый горошек, рубленый зеленый лук и соединить ингредиенты вместе. Приправить майонезом, посолить.
Тофу можно заменить на обжаренные шампиньоны.
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbHОливье
© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH
Оливье
Винегрет с фасолью и маринованными грибами
Понадобится:
- 1 банка консервированной красной фасоли
- Свекла - 1 крупная
- Картофель - 4 шт.
- Морковь - 1 шт.
- 200 г маринованных грибов (например, опята)
- 150 г маринованных огурчиков (можно маслин, оливок)
- 1 пучок зеленого лука
- 2–3 зубчика чеснока
- соль, молотый черный перец, уксус, сахар, растительное масло (если позволено).
Как приготовить:
- Овощи отварить, остудить, очистить, нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать так же.
- Фасоль промыть. Если опята крупные, разрезать пополам.
- В большой миске смешать масло с уксусом, солью, сахаром и перцем. Добавить все ингредиенты, перемешать. Дать настояться 30 минут.
Перед подачей посыпать рубленым зеленым луком.
© Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500pxВинегрет
© Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500px
Винегрет
Горячие блюда
Горячее блюдо - главная часть новогоднего застолья. Для постного стола можно выбрать эффектное основное блюдо, которое станет кульминацией праздника, и дополнить его более простым вариантом.
Грибной Веллингтон - главная звезда стола
Блюдо, которое заменит новогоднюю запеченную утку, курицу или мясо. Веллингтон - классика британской кухни, и постная версия ничуть не уступает мясной.
Ингредиенты (на 5 порций):
- постное слоеное тесто (можно заменить на тесто фило) - 300 г
- Белые грибы замороженные - 300 граммов (или шампиньоны + сушеные белые)
- Шампиньоны свежие - 300 г
- Шпинат свежий - 200 г
- Лук белый - 3 шт.
- Грецкие орехи - 100 г
- Панировочные сухари - 3 ст. л.
- Орегано - 1 ч. л.
- Растительное масло - 5 ст. л. (если разрешено)
- Соль, перец - по вкусу
- Кунжут или семена льна - для посыпки
Шампиньоны. Архивное фото
Этапы приготовления:
- Лук, нарезанный полукольцами, обжарить на среднем огне 30-35 минут, постоянно помешивая до золотистого цвета. Если начинает подгорать - добавьте пару ложек воды. Посолить, поперчить, переложить в миску.
- Белые грибы разморозить, отжать от лишней влаги бумажным полотенцем. Шампиньоны порезать. Ножки белых грибов мелко нарезать, шляпки оставить целыми или разрезать пополам.
- На той же сковороде обжарить измельченные ножки 2-3 минуты, затем добавить шампиньоны. Жарить на сильном огне до испарения жидкости и золотистого цвета (10 минут). Отдельно обжарить шляпки белых грибов с двух сторон до румяности. Приправить чесноком, тимьяном, солью, перцем. Остудить.
- Шпинат быстро обжарить на сильном огне (1-2 минуты), он сильно уменьшится в объеме. Отжать лишнюю жидкость, посолить, остудить.
- Грецкие орехи крупно порубить, слегка обжарить. Смешать с панировочными сухарями.
- Тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 30×40 см. Разложить на пергаменте.
- Отступив от краев 3 см, выкладывать слоями:
- половина карамелизованного лука (по центру прямоугольником);
- половина шпината;
- ореховая смесь (тонким слоем);
- шляпки белых грибов (это центральный слой!);
- обжаренные шампиньоны;
- оставшийся шпинат;
- оставшийся лук.
Посыпать орегано.
© Depositphotos.com / 5PHСушеный и свежий орегано
© Depositphotos.com / 5PH
Сушеный и свежий орегано. Архивное фото
- Поднять края теста и плотно завернуть начинку, как рулет. Швы защипнуть, перевернуть швом вниз. Края рулета тоже защипнуть. Сделать 3-4 небольших надреза сверху для выхода пара. Смазать растительным маслом, посыпать кунжутом.
- Выпекать Веллингтон в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут до красивой золотистой корочки. Если тесто начинает темнеть раньше - накрыть фольгой. По готовности достать из духовки, дать отдохнуть 10 минут.
- Выложите Веллингтон на блюдо и разрежьте на порционные куски толщиной 2-3 см.
Совет! Все слои должны быть максимально сухими, иначе тесто размокнет. Поэтому грибы жарим до полного испарения влаги, шпинат отжимаем, орехи смешиваем с сухарями.
© Getty Images / LauriPattersonГрибной Веллингтон
© Getty Images / LauriPatterson
Грибной Веллингтон
Фаршированная тыква с рисом, сухофруктами и орехами
Блюдо, которое полюбит Лошадь - символ 2026 года.
Понадобится:
- Тыква среднего размера - около 2 кг
- Рис длиннозерный - 250 г
- Курага - 10 шт.
- Чернослив - 10 шт.
- Изюм - 2-3 ст. л.
- Грецкие орехи - 3 ст. л.
- Корица - 1 ч. л.
- Мускатный орех - ¼ ч. л.
- Мед - 3 ч. л.
- Соль — по вкусу
Как приготовить:
- Тыкву вымыть, срезать верхушку (она будет крышкой), ложкой удалить семена и волокна.
- Рис отварить до полуготовности (10 минут в кипящей воде), откинуть на дуршлаг.
- Сухофрукты залить кипятком на 10 минут, затем слить воду и нарезать кусочками. Орехи порубить.
- Смешать рис, сухофрукты, орехи, специи, мед, соль. Тыкву снизу обернуть фольгой и плотно наполнить ее начинкой. Накрыть крышечкой и поставить в глубокую форму.
- Запекать при 200-220 градусах 1,5-2 часа. Проверить готовность - тыква должна стать мягкой.
Перед подачей тыкву освободить от фольги.
© Depositphotos.com / duskbabeТыква, фаршированная рисом
© Depositphotos.com / duskbabe
Тыква, фаршированная рисом. Архивное фото
Картофельные зразы с грибами
Русская классика, любимая многими.
Ингредиенты:
- Отварной картофель - 1 кг
- Грибы (лесные или шампиньоны) - 200 г
- Мука - 150 г
- Лук - 2 средних
- 2 зубчика чеснока
- Укроп - по вкусу
- Соль, перец
Приготовление:
- Картофель размять в пюре, добавить муку, соль и замесить эластичное тесто.
- Грибы мелко нарезать, обжарить до испарения жидкости. Лук порубить, добавить к грибам, жарить до золотистого цвета. В конце добавить чеснок, укроп, соль, перец. Остудить.
- Из картофельного теста сформировать лепешки толщиной 1 сантиметр. В центр каждой положить ложку начинки, слепить края, придать форму котлеты.
- Зразы обвалять в муке, запекать при 180 градусах 30 минут.
Зразы можно обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
© Getty Images / MarynaVoronovaКартофельные зразы с грибами
© Getty Images / MarynaVoronova
Картофельные зразы с грибами
Постная выпечка и десерты
В качестве десерта на постный новогодний стол можно подать фрукты, орехи и мед. Можете удивить гостей и приготовить ароматный медовый пирог, ресторанный десерт "Брауни" или просто запечь яблоки с медом и орехами.
Яблоки, запеченные с медом, орехами и клюквой
Десерт, который подойдет для постного стола и порадует гостей, которые следят за своей фигурой.
Что понадобится (на 6 порций):
- Яблоки крупные (лучше Антоновка или Гренни Смит) - 6 шт.
- Мед - 6 ст. л.
- Грецкие орехи - 50 г
- Клюква свежая или замороженная - 50 г
- Корица - 2 ч. л.
- Ванильный сахар - по вкусу
У вымытых яблок аккуратно срезать верхушку (она будет крышечкой) и аккуратно вырезать сердцевину. Порубленные орехи смешать с клюквой, корицей и ванильным сахаром - этой смесью наполнить каждое яблоко. Сверху полить медом и накрыть срезанными крышечками. Поставить в форму, налить на дно 100 мл воды. Запекать при 180 градусах 25-35 минут (время зависит от размера яблок). Яблоки должны стать мягкими, но не развалиться.
Если яблоки очень кислые, посыпьте сахаром изнутри перед наполнением.
© Depositphotos.com / timolinaЗапеченные яблоки с медом и орехами
© Depositphotos.com / timolina
Запеченные яблоки с медом и орехами. Архивное фото
Медовый пирог с орехами и сухофруктами
Ингредиенты:
- Мука пшеничная - 300 г
- Мед жидкий - 4 ст. л.
- Крепкий чай - 150 мл
- Сахар - 100 г
- Сода - 1 ч. л.
- Корица - 1 ч. л.
- Грецкие орехи - 100 г
- Изюм, курага - по 100 г
- Щепотка соли
Приготовление:
- Сухофрукты замочить в кипятке на 10-15 минут. Орехи порубить.
- Мед смешать с сахаром, слегка подогреть на водяной бане до полного растворения сахара (не кипятить!). Добавить теплый чай, размешать.
- Муку просеять со специями, содой и солью. Соединить с жидкой частью и замесить тесто. Добавить орехи и сухофрукты, перемешать.
- Вылить в форму, смазанную маслом. Выпекать при 180 градусах 45-50 минут. По готовности остудить в форме.
Перед подачей пирог можно украсить целыми грецкими орехами, полив медом, или просто посыпать сахарной пудрой.
© Getty Images / stockfotoczМедовый пирог с орехами и сухофруктами
© Getty Images / stockfotocz
Медовый пирог с орехами и сухофруктами
Шоколадный брауни без яиц
Влажный, тягучий, невероятно шоколадный — именно такой, каким должен быть настоящий брауни.
Понадобится (для формы 18*25):
- Мука пшеничная - 250 г
- Какао-порошок - 125 г
- Сахар - 125 г
- Растительное масло - 125 мл (если разрешено)
- Вода холодная - 125 мл
- Разрыхлитель - 5 г
- 1 ч. л. ванильного экстракта или ванилина
- Щепотка соли
- Грецкие орехи, темный постный шоколад - 50 г (опционально)
Как приготовить:
- Муку просеять с какао, разрыхлителем и солью. Отдельно смешать сахар, масло, воду, ванильный экстракт.
- Жидкую часть соединить с сухими ингредиентами. Мешайте минимально, лишь до исчезновения комочков.
- Шоколад порубить, орехи порубить крупно. Добавить в тесто.
- Вылить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Выпекать при 180 градусах 25-30 минут. Важно: не передержите! Лучше слегка недопечь — брауни будет тягучим внутри.
- Остудить полностью в форме (это важно!), затем нарежьте квадратами.
Перед подачей брауни можно посыпать сахарной пудрой. Вместо орехов можно добавить замороженные или свежие ягоды.
© Depositphotos.comБрауни
© Depositphotos.com
Брауни. Архивное фото
Постные напитки
Для постного новогоднего стола выбирайте традиционные русские напитки из сухофруктов и ягод — они богаты витаминами, особенно важными в зимний период. Горячий узвар или клюквенный морс с медом поддержат иммунитет, а безалкогольный пунш создаст атмосферу вечеринки.
Узвар с пряностями
Древний рождественский напиток, который готовили на Руси на Рождество. Считается, что напиток несет здоровье и благополучие.
Ингредиенты:
- Вода - 3 л.
- Смесь сухофруктов (яблоки, терен, шиповник, курага, изюм и др.) - 1,5 ст.
- Корень имбиря - 2 см
- Гвоздика - 4-5 шт.
- Душистый перец - 3-5 шт.
- Звездочки бадьяна - 2-3 шт.
- Мед - 3-4 ст. л.
Сухофрукты тщательно промыть в нескольких водах. Залить холодной водой, добавить специи, довести до кипения и варить на минимальном огне 20 минут под крышкой. Снять с огня, накрыть полотенцем, дать настояться час.
Когда узвар остынет до теплого состояния (не горячего!), добавить мед — в кипятке он теряет полезные свойства. Размешать. Подавать теплым или охлажденным.
© Getty Images / Liudmila ChernetskaУзвар с пряностями
© Getty Images / Liudmila Chernetska
Узвар с пряностями
Клюквенный морс с имбирем
Мощный витаминный напиток с приятной кислинкой и согревающими нотками имбиря, который улучшает пищеварение - то, что нужно после плотного праздничного ужина.
Понадобится:
- Вода - 2 л.
- Клюква (свежая или замороженная) - 400 г
- Имбирь - 100 г
- 1 апельсин
- Сахар (или мед) - 6-10 ст. л.
Подготовленную клюкву размять толкушкой, имбирь очистить и нарезать пластинками, апельсин нарезать произвольно. Размятую клюкву залить водой, добавить остальные ингредиенты (кроме сахара), поставить на медленный огонь и довести до кипения. Добавить сахар, после его полного растворения снять морс с огня, остудить и процедить.
© Depositphotos.com / Brent HofackerМорс из клюквы
© Depositphotos.com / Brent Hofacker
Морс из клюквы. Архивное фото
Безалкогольный пунш с клюквой и апельсином
Согревающий напиток с пряным ароматом корицы и гвоздики. Идеален для холодного зимнего вечера.
Ингредиенты:
- Клюквенный морс — 500 мл
- Апельсиновый сок свежевыжатый — 300 мл
- Яблочный сок — 300 мл
- Апельсин — 2 шт.
- Клюква свежая или замороженная — 100 г
- Яблоко — 1 среднее
- Мед или сахар — 3 ст. л.
- Корица в палочках — 2 шт.
- Гвоздика — 5-6 бутонов
- Имбирь свежий — кусочек 3 см
- Мускатный орех — щепотка
- Мята свежая — для украшения
© Getty Images / yumehanaПунш с клюквой и апельсином
© Getty Images / yumehana
Пунш с клюквой и апельсином
Приготовление:
- Один апельсин нарежьте кружками вместе с кожурой, второй выжмите для получения сока.
- Яблоко нарежьте тонкими дольками, имбирь нарежьте пластинками.
- В большую кастрюлю влейте клюквенный морс, апельсиновый и яблочный соки.
- Добавьте кружки апельсина, дольки яблока, клюкву и все специи.
- Нагревайте на среднем огне, не доводя до кипения, до появления первых пузырьков.
- Добавьте мед или сахар, размешайте до полного растворения.
- Томите на минимальном огне 10 минут, чтобы напиток напитался ароматами.
- Процедите пунш, разлейте по бокалам, украсьте веточками мяты, клюквой и кружками апельсина.
Перед добавлением меда или сахара попробуйте смесь на сладость.
Как красиво оформить постный новогодний стол
Оформление постного стола должно отражать смирение, простоту и духовную сосредоточенность. Избегайте излишней роскоши и вычурности, отдавая предпочтение скромной, но продуманной сервировке:
© iStock.com / PatriciaEncisoДевушка зажигает свечку на новогоднем столе
© iStock.com / PatriciaEnciso
Девушка зажигает свечку на новогоднем столе. Архивное фото
- Скатерть и текстиль. Выбирайте натуральные ткани спокойных оттенков: белого, бежевого или серого. Скатерть должна быть чистой и выглаженной.
- Посуда. Простая керамика, глиняные тарелки, деревянные доски для подачи. Избегайте позолоченной посуды и хрусталя.
- Украшение стола. Еловые ветки, шишки, сухие веточки создадут атмосферу зимнего леса без излишеств. Можно поставить небольшую композицию из веток с красными ягодами рябины. Свечи уместны, но в простых подсвечниках. Используйте восковые свечи натурального цвета - белые или медовые.
- Цветовая гамма. Придерживайтесь сдержанных тонов: белого, бежевого, коричневого, зеленого. Эти цвета соответствуют постному времени и не отвлекают от духовной составляющей праздника.
- Сервировка блюд. Подавайте кушанья постепенно: сначала закуски и салаты, затем горячее, в конце - десерты, чтобы придерживаться принципа сдержанности.
Если вы придерживаетесь менее строгого поста, можете украсить стол в правилах восточного гороскопа. Символом 2026 года будет Красная Огненная Лошадь, которая ценит естественность. Обилие свежей зелени на блюдах, деревянные элементы в подаче и натуральные материалы придутся по душе травоядной Лошади. Также можно добавить красные акценты в сервировку. Это могут быть красные салфетки или небольшие детали декора.