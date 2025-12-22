Постный новогодний стол 2026: 20 лучших рецептов от закусок до десерта

МОСКВА — РИА Новости. Новый год 2026 приходится на среду, 31 декабря — день Новый год 2026 приходится на среду, 31 декабря — день Рождественского поста . По строгому церковному уставу в этот день не положена рыба и блюда с добавлением масла, однако мирянам часто делается послабление на их употребление. Поэтому праздничный стол можно сделать разнообразным, подав гостям "Оливье", бутерброды и вкусные напитки. Лучшие рецепты для новогоднего стола в пост, чем заменить животные продукты на растительные, — в материале РИА Новости.

Секреты вкусного постного стола: чем заменить "запрещенку"

Многие считают, что постные растительные блюда — пресные, невыразительные и не подходят для празднования Нового года. Это большое заблуждение. Основные продукты животного происхождения отлично заменяются растительными, не портя вкус блюд.

Например, можно приготовить постный майонез на основе аквафабы — жидкости из банки с нутом, горохом или фасолью. Возьмите 100 мл холодной аквафабы, добавьте чайную ложку горчицы, щепотку соли, 0,5 чайной ложки сахара и столовую ложку лимонного сока. Опустите погружной блендер на дно стакана и начинайте взбивать, постепенно вливая тонкой струйкой 150-200 мл растительного масла. Через 3-4 минуты получится густой соус, который хранится в холодильнике до недели. Им можно заправлять салаты и закуски — вкус похож на привычный "Провансаль".

Мясо в блюдах можно заменить на грибы, тофу или бобовые — фасоль, нут. Советы по правильному приготовлению:

белые грибы обжарьте сначала на сильном огне до испарения жидкости — тогда они приобретают насыщенный, почти мясной вкус;

шампиньоны становятся ароматнее, если добавить к ним копченую паприку и соевый соус;

баклажаны после запекания с чесноком и пряными травами создадут нужную текстуру;

нут после замачивания и варки станет отличной основой для котлет;

чечевица варится быстрее всех бобовых и идеально подходит для салатов и гарниров.

Яйца в выпечке можно заменить спелым бананом (половина = 1 яйцо). Также можно прибегнуть к веганскому способу: молотым семечкам льна с 3 ложками воды.

Желатин замените на агар-агар. Он застывает при комнатной температуре и держит форму даже в тепле.

© Unsplash/Artem Kniaz Друзья встречают Новый год © Unsplash/Artem Kniaz Друзья встречают Новый год. Архивное фото

Постные закуски

Закуски — первое, что видят гости, садясь за стол, и именно они задают настроение всему вечеру. Большинство классических новогодних закусок подходят под требования поста, например, брускетты с овощами, грибной паштет, рулетики из баклажанов, нарезки овощей.

Брускетта с авокадо и вялеными томатами

Ингредиенты (на 10 порций):

Цельнозерновой хлеб - 10 ломтиков

Авокадо - 2 шт.

Вяленые томаты - 100 г

Чеснок - 2 зубчика

Лимонный сок - 2 ст. л.

Базилик - небольшой пучок

Соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Хлеб подсушите в духовке и натрите чесноком. Авокадо разомните вилкой, смешайте с лимонным соком, солью, перцем. На подготовленный хлеб выложите смесь из авокадо, сверху украсьте томатом и базиликом.

Блюдо подавайте сразу после приготовления, чтобы брускетта осталась хрустящей.

© Getty Images / yipengge Брускетта с авокадо и вялеными томатами © Getty Images / yipengge Брускетта с авокадо и вялеными томатами

Тарталетки с грибным паштетом

Понадобится (на 15 тарталеток):

Готовые постные тарталетки - 15 шт.

Шампиньоны свежие - 500 г

Тофу - 100 г

Лук репчатый - 2 средние луковицы

Чеснок - 3 зубчика

Грецкие орехи - 80 г

Растительное масло - 4 ст. л.

Тимьян сушеный - 0,5 ч. л.

Соль, перец - по вкусу

Веточки петрушки - для украшения

Как готовить:

Мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сильном огне до испарения жидкости и появления золотистого цвета, добавить порубленный рук и продолжить жарить на среднем огне в течение 10-12 минут. Тофу отжать, нарезать. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде и порубить ножом. Все ингредиенты (кроме орехов) измельчить блендером до пастообразной консистенции. Добавить орехи, чеснок, тимьян, соль, перец. Должна получиться густая масса с небольшими кусочками орехов. Наполнить тарталетки паштетом с горкой, украсить маленькой веточкой петрушки.

Паштет станет еще вкуснее, если постоит в холодильнике ночь - вкусы "подружатся" между собой.

© Getty Images / LauriPatterson Тарталетки с грибным паштетом © Getty Images / LauriPatterson Тарталетки с грибным паштетом

Хумус с запеченными овощами и чипсами из лаваша

Для хумуса:

Нут консервированный (или отваренный) - 400 г

Тахини (кунжутная паста) - 3 ст. л.

2 зубчика чеснока

Лимонный сок - 3 ст. л..

0,5 ч. л. зиры

Соль - по вкусу

Паприка - для украшения

Для подачи:

Тонкий лаваш - 2 листа

Цуккини - 1 шт.

Сладкий перец - 1 шт.

Помидоры черри - 100 г

Приготовление:

Чтобы сварить нут, замочите его на ночь, затем варите 1-1,5 часа до мягкости. Консервированный нут промыть, обсушить. Сложить в блендер нут, тахини, чеснок, лимонный сок, зиру, соль. Взбивать, постепенно добавляя оливковое масло и 2-3 столовые ложки воды, пока не получится кремовая однородная масса. Хумус должен быть пышным и воздушным. Лаваш нарезать треугольниками, разложить на противне и посолить. Запечь при 180 градусах 7-10 минут до хрустящего состояния. Овощи нарезать крупными кусками, запечь при 200 градусах 20 минут. Выложить хумус в красивую миску, сделать углубление в центре и налить туда немного оливкового масла (если разрешено духовником), посыпать паприкой. Вокруг разложить запеченные овощи и чипсы из лаваша.

К запеченным овощам можно добавить свежие огурцы, морковь, сельдерей, нарезанные на удобные дольки.

© Depositphotos.com / KostyaKlimenko Хумус © Depositphotos.com / KostyaKlimenko Хумус . Архивное фото

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

Ингредиенты:

Баклажаны - 3 средних

Грецкие орехи - 200 г

Чеснок - 2 зубчика

Небольшой пучок кинзы

Соль - 2 ч. л.

Зерна граната для украшения

Баклажаны нарезать пластинами, посолить на 20 минут, промыть и обжарить на сковороде с антипригарным покрытием (можно на масле, если разрешено). Орехи, чеснок, кинзу измельчить в блендере или мелко порубить ножом. Смазать пластины баклажана пастой, свернуть в рулетик и украсить зернами граната.

© Depositphotos.com / esheremet Рулетики из жареных баклажанов с ореховой начинкой © Depositphotos.com / esheremet Рулетики из жареных баклажанов с ореховой начинкой. Архивное фото

Новогодние салаты без мяса и майонеза

новогодний стол . В постном варианте они могут быть вкуснее обычных: без тяжести жирного соуса, мяса и рыбы раскрывается настоящий вкус овощей, а заправки дарят новые оттенки знакомым блюдам. Без салатов, заправленных майонезом, невозможно представить. В постном варианте они могут быть вкуснее обычных: без тяжести жирного соуса, мяса и рыбы раскрывается настоящий вкус овощей, а заправки дарят новые оттенки знакомым блюдам.

"Шуба" по-новому: с водорослями нори

Веганский вариант селедки "под шубой", которую можно подать в пост.

Ингредиенты (6-8 порций):

Свекла - 3 средние (около 450 г)

Картофель - 3 шт.

Морковь - 2 шт.

1-2 огурца

Водоросли нори - 3 листа

Постный майонез - 250 г

Соль, перец по вкусу

Готовить так же, как и обычную "Шубу", только вместо слоя сельди уложить нарезанные листы нори и огурцы. Перед подачей салат украсить водорослями нори.

© Getty Images / Carol Cinca / 500px Нори © Getty Images / Carol Cinca / 500px Нори

Теплый салат с чечевицей и запеченными овощами

Сытный и согревающий салат, который можно использовать как отдельную закуску или гарнир к основному блюду.

Что понадобится:

Зеленая чечевица - 200 г

Тыква - 200 г

Сладкий перец - 2 шт.

Красный лук - 1 шт.

Свежая зелень - любая, по пучку каждая

Грецкие орехи - 80 г

Для заправки: 1-2 ст. л. соевый соус и бальзамический уксус по вкусу, соль, перец

Приготовление:

Чечевицу промыть, варить в подсоленной воде 20-25 минут до готовности. Она должна остаться слегка "аль денте". Откинуть на дуршлаг. Тыкву и перец нарезать крупными кубиками, красный лук - полукольцами. Запечь овощи при 200 градусах 25 минут. Орехи порубить, слегка обжарить на сухой сковороде. Для заправки смешать все ингредиенты, энергично взбить вилкой до однородности. Зелень порубить. В большой миске соединить теплую чечевицу, запеченные овощи, свежую зелень. Полить заправкой, перемешать. Посыпать орехами и зернами граната.

Блюдо подавать теплым или комнатной температуры.

© Getty Images / vaaseenaa Теплый салат с чечевицей и запеченными овощами © Getty Images / vaaseenaa Теплый салат с чечевицей и запеченными овощами

Постный "Оливье" с копченым тофу

Всеми любимый салат в новом прочтении, который идеально подойдет для постного Нового года.

Ингредиенты:

Картофель - 400-500 г

Морковь - 3 шт.

Огурцы - 3 шт.

1 банка консервированного зеленого горошка

Тофу - 200 г (или обжаренные с соевым соусом шампиньоны)

Постный майонез, соль - по вкусу

Зеленый лук - по желанию

Отваренные овощи, огурец и тофу нарезать кубиками. Добавить зеленый горошек, рубленый зеленый лук и соединить ингредиенты вместе. Приправить майонезом, посолить.

Тофу можно заменить на обжаренные шампиньоны.

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Оливье © Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Оливье

Винегрет с фасолью и маринованными грибами

Понадобится:

1 банка консервированной красной фасоли

Свекла - 1 крупная

Картофель - 4 шт.

Морковь - 1 шт.

200 г маринованных грибов (например, опята)

150 г маринованных огурчиков (можно маслин, оливок)

1 пучок зеленого лука

2–3 зубчика чеснока

соль, молотый черный перец, уксус, сахар, растительное масло (если позволено).

Как приготовить:

Овощи отварить, остудить, очистить, нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать так же. Фасоль промыть. Если опята крупные, разрезать пополам. В большой миске смешать масло с уксусом, солью, сахаром и перцем. Добавить все ингредиенты, перемешать. Дать настояться 30 минут.

Перед подачей посыпать рубленым зеленым луком.

© Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500px Винегрет © Getty Images / Horasiu Vasilescu / 500px Винегрет

Горячие блюда

Горячее блюдо - главная часть новогоднего застолья. Для постного стола можно выбрать эффектное основное блюдо, которое станет кульминацией праздника, и дополнить его более простым вариантом.

Грибной Веллингтон - главная звезда стола

Блюдо, которое заменит новогоднюю запеченную утку, курицу или мясо. Веллингтон - классика британской кухни, и постная версия ничуть не уступает мясной.

Ингредиенты (на 5 порций):

постное слоеное тесто (можно заменить на тесто фило) - 300 г

Белые грибы замороженные - 300 граммов (или шампиньоны + сушеные белые)

Шампиньоны свежие - 300 г

Шпинат свежий - 200 г

Лук белый - 3 шт.

Грецкие орехи - 100 г

Панировочные сухари - 3 ст. л.

Орегано - 1 ч. л.

Растительное масло - 5 ст. л. (если разрешено)

Соль, перец - по вкусу

Кунжут или семена льна - для посыпки

Этапы приготовления:

Лук, нарезанный полукольцами, обжарить на среднем огне 30-35 минут, постоянно помешивая до золотистого цвета. Если начинает подгорать - добавьте пару ложек воды. Посолить, поперчить, переложить в миску. Белые грибы разморозить, отжать от лишней влаги бумажным полотенцем. Шампиньоны порезать. Ножки белых грибов мелко нарезать, шляпки оставить целыми или разрезать пополам. На той же сковороде обжарить измельченные ножки 2-3 минуты, затем добавить шампиньоны. Жарить на сильном огне до испарения жидкости и золотистого цвета (10 минут). Отдельно обжарить шляпки белых грибов с двух сторон до румяности. Приправить чесноком, тимьяном, солью, перцем. Остудить. Шпинат быстро обжарить на сильном огне (1-2 минуты), он сильно уменьшится в объеме. Отжать лишнюю жидкость, посолить, остудить. Грецкие орехи крупно порубить, слегка обжарить. Смешать с панировочными сухарями. Тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 30×40 см. Разложить на пергаменте. Отступив от краев 3 см, выкладывать слоями:

половина карамелизованного лука (по центру прямоугольником);

половина шпината;

ореховая смесь (тонким слоем);

шляпки белых грибов (это центральный слой!);

обжаренные шампиньоны;

оставшийся шпинат;

оставшийся лук.

Посыпать орегано.

© Depositphotos.com / 5PH Сушеный и свежий орегано © Depositphotos.com / 5PH Сушеный и свежий орегано. Архивное фото

Поднять края теста и плотно завернуть начинку, как рулет. Швы защипнуть, перевернуть швом вниз. Края рулета тоже защипнуть. Сделать 3-4 небольших надреза сверху для выхода пара. Смазать растительным маслом, посыпать кунжутом. Выпекать Веллингтон в разогретой до 200 градусов духовке 35-40 минут до красивой золотистой корочки. Если тесто начинает темнеть раньше - накрыть фольгой. По готовности достать из духовки, дать отдохнуть 10 минут. Выложите Веллингтон на блюдо и разрежьте на порционные куски толщиной 2-3 см.

Совет! Все слои должны быть максимально сухими, иначе тесто размокнет. Поэтому грибы жарим до полного испарения влаги, шпинат отжимаем, орехи смешиваем с сухарями.

© Getty Images / LauriPatterson Грибной Веллингтон © Getty Images / LauriPatterson Грибной Веллингтон

Фаршированная тыква с рисом, сухофруктами и орехами

Блюдо, которое полюбит Лошадь - символ 2026 года.

Понадобится:

Тыква среднего размера - около 2 кг

Рис длиннозерный - 250 г

Курага - 10 шт.

Чернослив - 10 шт.

Изюм - 2-3 ст. л.

Грецкие орехи - 3 ст. л.

Корица - 1 ч. л.

Мускатный орех - ¼ ч. л.

Мед - 3 ч. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить:

Тыкву вымыть, срезать верхушку (она будет крышкой), ложкой удалить семена и волокна. Рис отварить до полуготовности (10 минут в кипящей воде), откинуть на дуршлаг. Сухофрукты залить кипятком на 10 минут, затем слить воду и нарезать кусочками. Орехи порубить. Смешать рис, сухофрукты, орехи, специи, мед, соль. Тыкву снизу обернуть фольгой и плотно наполнить ее начинкой. Накрыть крышечкой и поставить в глубокую форму. Запекать при 200-220 градусах 1,5-2 часа. Проверить готовность - тыква должна стать мягкой.

Перед подачей тыкву освободить от фольги.

© Depositphotos.com / duskbabe Тыква, фаршированная рисом © Depositphotos.com / duskbabe Тыква, фаршированная рисом. Архивное фото

Картофельные зразы с грибами

Русская классика, любимая многими.

Ингредиенты:

Отварной картофель - 1 кг

Грибы (лесные или шампиньоны) - 200 г

Мука - 150 г

Лук - 2 средних

2 зубчика чеснока

Укроп - по вкусу

Соль, перец

Приготовление:

Картофель размять в пюре, добавить муку, соль и замесить эластичное тесто. Грибы мелко нарезать, обжарить до испарения жидкости. Лук порубить, добавить к грибам, жарить до золотистого цвета. В конце добавить чеснок, укроп, соль, перец. Остудить. Из картофельного теста сформировать лепешки толщиной 1 сантиметр. В центр каждой положить ложку начинки, слепить края, придать форму котлеты. Зразы обвалять в муке, запекать при 180 градусах 30 минут.

Зразы можно обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

© Getty Images / MarynaVoronova Картофельные зразы с грибами © Getty Images / MarynaVoronova Картофельные зразы с грибами

Постная выпечка и десерты

В качестве десерта на постный новогодний стол можно подать фрукты, орехи и мед. Можете удивить гостей и приготовить ароматный медовый пирог, ресторанный десерт "Брауни" или просто запечь яблоки с медом и орехами.

Яблоки, запеченные с медом, орехами и клюквой

Десерт, который подойдет для постного стола и порадует гостей, которые следят за своей фигурой.

Что понадобится (на 6 порций):

Яблоки крупные (лучше Антоновка или Гренни Смит) - 6 шт.

Мед - 6 ст. л.

Грецкие орехи - 50 г

Клюква свежая или замороженная - 50 г

Корица - 2 ч. л.

Ванильный сахар - по вкусу

У вымытых яблок аккуратно срезать верхушку (она будет крышечкой) и аккуратно вырезать сердцевину. Порубленные орехи смешать с клюквой, корицей и ванильным сахаром - этой смесью наполнить каждое яблоко. Сверху полить медом и накрыть срезанными крышечками. Поставить в форму, налить на дно 100 мл воды. Запекать при 180 градусах 25-35 минут (время зависит от размера яблок). Яблоки должны стать мягкими, но не развалиться.

Если яблоки очень кислые, посыпьте сахаром изнутри перед наполнением.

© Depositphotos.com / timolina Запеченные яблоки с медом и орехами © Depositphotos.com / timolina Запеченные яблоки с медом и орехами. Архивное фото

Медовый пирог с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 300 г

Мед жидкий - 4 ст. л.

Крепкий чай - 150 мл

Сахар - 100 г

Сода - 1 ч. л.

Корица - 1 ч. л.

Грецкие орехи - 100 г

Изюм, курага - по 100 г

Щепотка соли

Приготовление:

Сухофрукты замочить в кипятке на 10-15 минут. Орехи порубить. Мед смешать с сахаром, слегка подогреть на водяной бане до полного растворения сахара (не кипятить!). Добавить теплый чай, размешать. Муку просеять со специями, содой и солью. Соединить с жидкой частью и замесить тесто. Добавить орехи и сухофрукты, перемешать. Вылить в форму, смазанную маслом. Выпекать при 180 градусах 45-50 минут. По готовности остудить в форме.

Перед подачей пирог можно украсить целыми грецкими орехами, полив медом, или просто посыпать сахарной пудрой.

© Getty Images / stockfotocz Медовый пирог с орехами и сухофруктами © Getty Images / stockfotocz Медовый пирог с орехами и сухофруктами

Шоколадный брауни без яиц

Влажный, тягучий, невероятно шоколадный — именно такой, каким должен быть настоящий брауни.

Понадобится (для формы 18*25):

Мука пшеничная - 250 г

Какао-порошок - 125 г

Сахар - 125 г

Растительное масло - 125 мл (если разрешено)

Вода холодная - 125 мл

Разрыхлитель - 5 г

1 ч. л. ванильного экстракта или ванилина

Щепотка соли

Грецкие орехи, темный постный шоколад - 50 г (опционально)

Как приготовить:

Муку просеять с какао, разрыхлителем и солью. Отдельно смешать сахар, масло, воду, ванильный экстракт. Жидкую часть соединить с сухими ингредиентами. Мешайте минимально, лишь до исчезновения комочков. Шоколад порубить, орехи порубить крупно. Добавить в тесто. Вылить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. Выпекать при 180 градусах 25-30 минут. Важно: не передержите! Лучше слегка недопечь — брауни будет тягучим внутри. Остудить полностью в форме (это важно!), затем нарежьте квадратами.

Перед подачей брауни можно посыпать сахарной пудрой. Вместо орехов можно добавить замороженные или свежие ягоды.

© Depositphotos.com Брауни © Depositphotos.com Брауни. Архивное фото

Постные напитки

Для постного новогоднего стола выбирайте традиционные русские напитки из сухофруктов и ягод — они богаты витаминами, особенно важными в зимний период. Горячий узвар или клюквенный морс с медом поддержат иммунитет, а безалкогольный пунш создаст атмосферу вечеринки.

Узвар с пряностями

Древний рождественский напиток, который готовили на Руси на Рождество. Считается, что напиток несет здоровье и благополучие.

Ингредиенты:

Вода - 3 л.

Смесь сухофруктов (яблоки, терен, шиповник, курага, изюм и др.) - 1,5 ст.

Корень имбиря - 2 см

Гвоздика - 4-5 шт.

Душистый перец - 3-5 шт.

Звездочки бадьяна - 2-3 шт.

Мед - 3-4 ст. л.

Сухофрукты тщательно промыть в нескольких водах. Залить холодной водой, добавить специи, довести до кипения и варить на минимальном огне 20 минут под крышкой. Снять с огня, накрыть полотенцем, дать настояться час.

Когда узвар остынет до теплого состояния (не горячего!), добавить мед — в кипятке он теряет полезные свойства. Размешать. Подавать теплым или охлажденным.

© Getty Images / Liudmila Chernetska Узвар с пряностями © Getty Images / Liudmila Chernetska Узвар с пряностями

Клюквенный морс с имбирем

Мощный витаминный напиток с приятной кислинкой и согревающими нотками имбиря, который улучшает пищеварение - то, что нужно после плотного праздничного ужина.

Понадобится:

Вода - 2 л.

Клюква (свежая или замороженная) - 400 г

Имбирь - 100 г

1 апельсин

Сахар (или мед) - 6-10 ст. л.

Подготовленную клюкву размять толкушкой, имбирь очистить и нарезать пластинками, апельсин нарезать произвольно. Размятую клюкву залить водой, добавить остальные ингредиенты (кроме сахара), поставить на медленный огонь и довести до кипения. Добавить сахар, после его полного растворения снять морс с огня, остудить и процедить.

© Depositphotos.com / Brent Hofacker Морс из клюквы © Depositphotos.com / Brent Hofacker Морс из клюквы. Архивное фото

Безалкогольный пунш с клюквой и апельсином

Согревающий напиток с пряным ароматом корицы и гвоздики. Идеален для холодного зимнего вечера.

Ингредиенты:

Клюквенный морс — 500 мл

Апельсиновый сок свежевыжатый — 300 мл

Яблочный сок — 300 мл

Апельсин — 2 шт.

Клюква свежая или замороженная — 100 г

Яблоко — 1 среднее

Мед или сахар — 3 ст. л.

Корица в палочках — 2 шт.

Гвоздика — 5-6 бутонов

Имбирь свежий — кусочек 3 см

Мускатный орех — щепотка

Мята свежая — для украшения

© Getty Images / yumehana Пунш с клюквой и апельсином © Getty Images / yumehana Пунш с клюквой и апельсином

Приготовление:

Один апельсин нарежьте кружками вместе с кожурой, второй выжмите для получения сока. Яблоко нарежьте тонкими дольками, имбирь нарежьте пластинками. В большую кастрюлю влейте клюквенный морс, апельсиновый и яблочный соки. Добавьте кружки апельсина, дольки яблока, клюкву и все специи. Нагревайте на среднем огне, не доводя до кипения, до появления первых пузырьков. Добавьте мед или сахар, размешайте до полного растворения. Томите на минимальном огне 10 минут, чтобы напиток напитался ароматами. Процедите пунш, разлейте по бокалам, украсьте веточками мяты, клюквой и кружками апельсина.

Перед добавлением меда или сахара попробуйте смесь на сладость.

Как красиво оформить постный новогодний стол

Оформление постного стола должно отражать смирение, простоту и духовную сосредоточенность. Избегайте излишней роскоши и вычурности, отдавая предпочтение скромной, но продуманной сервировке:

© iStock.com / PatriciaEnciso Девушка зажигает свечку на новогоднем столе © iStock.com / PatriciaEnciso Девушка зажигает свечку на новогоднем столе. Архивное фото

Скатерть и текстиль. Выбирайте натуральные ткани спокойных оттенков: белого, бежевого или серого. Скатерть должна быть чистой и выглаженной. Посуда. Простая керамика, глиняные тарелки, деревянные доски для подачи. Избегайте позолоченной посуды и хрусталя. Украшение стола. Еловые ветки, шишки, сухие веточки создадут атмосферу зимнего леса без излишеств. Можно поставить небольшую композицию из веток с красными ягодами рябины. Свечи уместны, но в простых подсвечниках. Используйте восковые свечи натурального цвета - белые или медовые. Цветовая гамма. Придерживайтесь сдержанных тонов: белого, бежевого, коричневого, зеленого. Эти цвета соответствуют постному времени и не отвлекают от духовной составляющей праздника. Сервировка блюд. Подавайте кушанья постепенно: сначала закуски и салаты, затем горячее, в конце - десерты, чтобы придерживаться принципа сдержанности.