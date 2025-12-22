Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
17:10 22.12.2025
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
Отключение мобильного интернета в центре Петербурге возможно из-за саммита ЕАЭС, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи города. РИА Новости, 22.12.2025
санкт-петербург
санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, общество
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ, Общество
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета

РИА Новости: в Петербурге из-за саммита ЕАЭС могут отключить мобильный интернет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Отключение мобильного интернета в центре Петербурге возможно из-за саммита ЕАЭС, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи города.
Санкт-Петербурге проходит саммит ЕАЭС и встреча лидеров стран СНГ. В целях безопасности в Центральном районе города возможны отключения мобильного интернета", - сообщили в комитете.
Лидеры стран ЕАЭС прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они принимают участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков ответил на вопрос о создании органа по отключению интернета
Санкт-ПетербургЕвразийский экономический союзСНГОбщество
 
 
