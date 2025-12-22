В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости . Отключение мобильного интернета в центре Петербурге возможно из-за саммита ЕАЭС, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи города.

Лидеры стран ЕАЭС прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они принимают участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.