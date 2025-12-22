https://ria.ru/20251222/peterburg-2063898537.html
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
В Петербурге предупредили о возможном отключении мобильного интернета
Отключение мобильного интернета в центре Петербурге возможно из-за саммита ЕАЭС, сообщили РИА Новости в комитете по информатизации и связи города. РИА Новости, 22.12.2025
РИА Новости: в Петербурге из-за саммита ЕАЭС могут отключить мобильный интернет