https://ria.ru/20251222/peskov-2063957450.html
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие главы Азербайджана Ильхама Алиева на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил, что РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T20:34:00+03:00
2025-12-22T20:34:00+03:00
2025-12-22T20:34:00+03:00
азербайджан
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
ильхам алиев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg
https://ria.ru/20251222/ermitazh-2063836109.html
азербайджан
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d6c4c478c34def337cdb5c10d2de53cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, ильхам алиев, снг
Азербайджан, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, СНГ
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ
Песков объяснил отсутствие Алиева на саммите СНГ плотным рабочим графиком