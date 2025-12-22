Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
20:34 22.12.2025
Песков прокомментировал отсутствие Алиева на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие главы Азербайджана Ильхама Алиева на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил, что РИА Новости, 22.12.2025
азербайджан
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
ильхам алиев
снг
2025
Новости
азербайджан, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, ильхам алиев, снг
Азербайджан, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, СНГ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие главы Азербайджана Ильхама Алиева на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, сообщил, что иногда рабочий график президента не позволяет совершать поездки.
В понедельник агентство АзерТадж передавало, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.
"Это бывает. Рабочий график президента иногда не позволяет совершать поездки", - сказал Песков в эфире "России 1".
Тем не менее, как указал пресс-секретарь российского лидера, Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ.
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу
АзербайджанСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ПесковИльхам АлиевСНГ
 
 
