Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину - РИА Новости, 22.12.2025
16:56 22.12.2025
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину

Песков: прежде чем говорить о сроках доклада Дмитриева, надо вернуться в Москву

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прежде чем говорить о сроках доклада главы РФПИ Кирилла Дмитриева о результатах встреч в Майами президенту России Владимиру Путину, надо вернуться в Москву, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Посмотрим, надо сначала в Москву вернуться", - сказал пресс-секретарь президента журналисту Life Александру Юнашеву.
В понедельник Путин работает в Санкт-Петербурге, где проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ.
Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
