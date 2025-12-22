https://ria.ru/20251222/peskov-2063895831.html
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину - РИА Новости, 22.12.2025
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину
Прежде чем говорить о сроках доклада главы РФПИ Кирилла Дмитриева о результатах встреч в Майами президенту России Владимиру Путину, надо вернуться в Москву,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:56:00+03:00
2025-12-22T16:56:00+03:00
2025-12-22T16:56:00+03:00
майами
россия
кирилл дмитриев
владимир путин
дмитрий песков
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063775842.html
майами
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майами, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, мирный план сша по украине, в мире
Майами, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, В мире
Песков прокомментировал сроки доклада Дмитриева Путину
Песков: прежде чем говорить о сроках доклада Дмитриева, надо вернуться в Москву