Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 22.12.2025 (обновлено: 11:54 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/peskov-2063790224.html
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ
На неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге обсудят актуальные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:33:00+03:00
2025-12-22T11:54:00+03:00
политика
санкт-петербург
дмитрий песков
снг
ильхам алиев
азербайджан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063664233.html
https://ria.ru/20251010/putin-2047446843.html
санкт-петербург
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкт-петербург, дмитрий песков, снг, ильхам алиев, азербайджан, россия
Политика, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, СНГ, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ

Песков: на неформальном саммите лидеров СНГ ожидается прикладная повестка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге обсудят актуальные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Сам саммит с весьма прикладной повесткой дня. Продолжат главы государств общение за неформальным завтраком", — рассказал он.
Путин на заседании ВЕЭС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин на саммите ЕАЭС назвал приоритеты развития объединения
21 декабря, 19:25
На мероприятии не будет президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за высокой загруженности. Песков отметил, что Кремль относится к этому с пониманием, поскольку у глав государств напряженный рабочий график. Баку участвует во всех форматах СНГ и развивает партнерские отношения с Москвой.
Представитель Кремля добавил, что лидерам стран перед саммитом проведут экскурсию по Эрмитажу. Также президент Владимир Путин отдельно встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.
Неформальный саммит лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря.
Участники заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ подписали пакет документов по итогам саммита в Душанбе
10 октября, 13:55
 
ПолитикаСанкт-ПетербургДмитрий ПесковСНГИльхам АлиевАзербайджанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала