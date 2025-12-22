https://ria.ru/20251222/peskov-2063790224.html
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ
На неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге обсудят актуальные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
Песков: на неформальном саммите лидеров СНГ ожидается прикладная повестка
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На неформальном саммите лидеров СНГ в Санкт-Петербурге обсудят актуальные вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сам саммит с весьма прикладной повесткой дня. Продолжат главы государств общение за неформальным завтраком", — рассказал он.
На мероприятии не будет президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за высокой загруженности. Песков отметил, что Кремль относится к этому с пониманием, поскольку у глав государств напряженный рабочий график. Баку участвует во всех форматах СНГ и развивает партнерские отношения с Москвой.
Представитель Кремля добавил, что лидерам стран перед саммитом проведут экскурсию по Эрмитажу. Также президент Владимир Путин отдельно встретится с премьером Армении Николом Пашиняном.
Неформальный саммит лидеров СНГ традиционно проходит в конце декабря.