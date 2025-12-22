Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ

"Сам саммит с весьма прикладной повесткой дня. Продолжат главы государств общение за неформальным завтраком", — рассказал он.

На мероприятии не будет президента Азербайджана Ильхама Алиева из-за высокой загруженности. Песков отметил, что Кремль относится к этому с пониманием, поскольку у глав государств напряженный рабочий график. Баку участвует во всех форматах СНГ и развивает партнерские отношения с Москвой.