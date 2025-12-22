Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 22.12.2025 (обновлено: 11:31 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/peskov-2063788342.html
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ
Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ, поскольку у глав государств напряженный... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:29:00+03:00
2025-12-22T11:31:00+03:00
снг
азербайджан
ильхам алиев
дмитрий песков
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_b254754d161eacf48f00444edd22200d.jpg
https://ria.ru/20251221/peskov-2063625596.html
азербайджан
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849463_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_6a5d4fdab59d8a2bef8d2b9b1b960584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, азербайджан, ильхам алиев, дмитрий песков, санкт-петербург
СНГ, Азербайджан, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ

Песков прокомментировал отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кремль с пониманием относится к решению президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ, поскольку у глав государств напряженный график, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В понедельник агентство АзерТадж сообщило, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.
"Мы абсолютно с пониманием относимся. Действительно, у всех глав государств очень напряженный график, тем более в декабре, в преддверии Нового года", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стали ли неожиданностью то, что Алиев не примет участие в саммите СНГ.
Флаги стран участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
Вчера, 11:57
 
СНГАзербайджанИльхам АлиевДмитрий ПесковСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала