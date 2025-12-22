https://ria.ru/20251222/peskov-2063788183.html
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ
Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ не стало неожиданностью для Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:29:00+03:00
азербайджан
санкт-петербург
ильхам алиев
дмитрий песков
снг
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ
Песков: решение Алиева не приезжать на саммит СНГ не стало неожиданным