Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ - РИА Новости, 22.12.2025
11:29 22.12.2025
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ
Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ не стало неожиданностью для Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства...
Песков прокомментировал решение Алиева не приезжать на саммит СНГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время подготовки площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Решение президента Азербайджана Ильхама Алиева не посещать неформальный саммит СНГ не стало неожиданностью для Кремля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник агентство АзерТадж передавало, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика.
"Нет (не стало - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стало ли неожиданностью то, что Алиев не примет участие в саммите СНГ.
Азербайджан продолжает участие в СНГ, заявил Песков
11:26
