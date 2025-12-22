https://ria.ru/20251222/peskov-2063787235.html
Песков рассказал о партнерских отношениях России и Азербайджана
РФ продолжает развивать партнерские отношения с Азербайджаном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал о партнерских отношениях России и Азербайджана
Песков: Россия продолжает развивать партнерские отношения с Азербайджаном