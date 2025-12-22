https://ria.ru/20251222/peskov-2063787146.html
Азербайджан продолжает участие в СНГ, заявил Песков
Азербайджан продолжает участие в СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2025
Азербайджан продолжает участие в СНГ, заявил Песков
Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:26:00+03:00
2025-12-22T11:26:00+03:00
2025-12-22T11:32:00+03:00
азербайджан
снг
в мире
россия
санкт-петербург
дмитрий песков
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063788183.html
азербайджан
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, снг, в мире, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, ильхам алиев
Азербайджан, СНГ, В мире, Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
Азербайджан продолжает участие в СНГ, заявил Песков
Песков: Азербайджан продолжает участие во всех форматах СНГ