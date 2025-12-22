https://ria.ru/20251222/peskov-2063787026.html
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.12.2025
владимир путин, армения, россия, санкт-петербург, никол пашинян, дмитрий песков
