Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2025
11:26 22.12.2025 (обновлено: 11:30 22.12.2025)
Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном, заявил Песков
владимир путин, армения, россия, санкт-петербург, никол пашинян, дмитрий песков
Владимир Путин, Армения, Россия, Санкт-Петербург, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин планирует провести двустороннюю встречу премьер-министром Армении Пашиняном", - сказал Песков журналистам.
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге
Владимир ПутинАрменияРоссияСанкт-ПетербургНикол ПашинянДмитрий Песков
 
 
