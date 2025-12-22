Пашинян назвал историческим ж/д сообщение с Россией через Азербайджан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал историческим событием то, что поезда в Армению начали прибывать из России через Азербайджан.

"Потому что идет довольно-таки активный политический процесс. Не могу сказать, что сейчас уже есть политические решения об открытии этих железных дорог, но я думаю, что ситуация созрела до той точки, что нужно уже провести подготовительные работы", - заявил Пашинян.