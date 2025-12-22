Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о конструктивных переговорах между Ереваном и Вашингтоном по строительству "Маршрута Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.