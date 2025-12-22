Рейтинг@Mail.ru
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа" - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 22.12.2025 (обновлено: 17:52 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/pashinyan-2063904309.html
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа" - РИА Новости, 22.12.2025
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о конструктивных переговорах между Ереваном и Вашингтоном по... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:26:00+03:00
2025-12-22T17:52:00+03:00
армения
сша
в мире
азербайджан
ереван
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063908236_0:211:3116:1964_1920x0_80_0_0_bd57d963520e734244d27750648ae68b.jpg
https://ria.ru/20251222/pashinyan-2063911512.html
https://ria.ru/20251222/pashinyan-2063813299.html
армения
сша
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063908236_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_ca2d16315acd4c780d21e7551e102840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, сша, в мире, азербайджан, ереван, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев
Армения, США, В мире, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"

Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству Маршрута Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о конструктивных переговорах между Ереваном и Вашингтоном по строительству "Маршрута Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.
"Сейчас у нас идут очень конструктивно двусторонние переговоры с Соединенными Штатами по поводу начала строительства дороги TRIPP (Маршрут Трампа - ред.). И это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. И тут есть и много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, что очень хороший повод все эти вопросы обсудить", - заявил Пашинян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном
Вчера, 17:47
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Видео Пашиняна на фоне Исаакиевского собора - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Вчера, 12:56
 
АрменияСШАВ миреАзербайджанЕреванНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала