Пашинян рассказал о переговорах с США по строительству "Маршрута Трампа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о конструктивных переговорах между Ереваном и Вашингтоном по строительству "Маршрута Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию.
"Сейчас у нас идут очень конструктивно двусторонние переговоры с Соединенными Штатами по поводу начала строительства дороги TRIPP (Маршрут Трампа - ред.). И это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. И тут есть и много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, что очень хороший повод все эти вопросы обсудить", - заявил Пашинян.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.