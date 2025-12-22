Рейтинг@Mail.ru
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
12:56 22.12.2025
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Находящийся в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора.
2025
ЕРЕВАН, 22 дек - РИА Новости. Находящийся в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора.
Накануне армянский премьер принял участие в саммите ЕАЭС, а в понедельник будет присутствовать в неформальном саммите СНГ.
В своем Telegram-канале Пашинян на фоне Исаакиевского собора и под песню группы Uma2rman сложил ладони в виде сердца. "Доброе утро, хорошего дня, люблю вас всех", - написал Пашинян в качестве аннотации к видео.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время велопрогулки в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве
12 декабря, 09:54
 
Никол Пашинян
 
 
