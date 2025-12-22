https://ria.ru/20251222/pashinyan-2063813299.html
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора - РИА Новости, 22.12.2025
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Находящийся в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:56:00+03:00
2025-12-22T12:56:00+03:00
2025-12-22T12:57:00+03:00
в мире
санкт-петербург
армения
никол пашинян
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de08067c8ce5fae474cd9a4878d0a945.jpg
https://ria.ru/20251212/pashinyan-2061585640.html
санкт-петербург
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812036_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1e7b489f354543f7808ed9329902dcd6.jpg
Видео Пашиняна на фоне Исаакиевского собора
Видео Пашиняна на фоне Исаакиевского собора.
2025-12-22T12:56
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкт-петербург, армения, никол пашинян, евразийский экономический союз, снг
В мире, Санкт-Петербург, Армения, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, СНГ
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора
Пашинян опубликовал видео на фоне Исаакиевского собора в Петербурге