Орбан заявил, что деньги венгров не должны идти украинским олигархам
15:01 22.12.2025 (обновлено: 16:37 22.12.2025)
Орбан заявил, что деньги венгров не должны идти украинским олигархам
Деньги венгров должны идти на развитие Венгрии, а не на позолоченные ванные украинских олигархов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, украина, дело миндича
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Украина, Дело Миндича
© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 дек - РИА Новости. Деньги венгров должны идти на развитие Венгрии, а не на позолоченные ванные украинских олигархов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем под обстрелом на Донбассе или в позолоченной ванной украинских олигархов", - сказал Орбан, выступая на открытии участка трассы М4. Трансляция велась в его YouTube-канале.
На фоне коррупционных скандалов в Киеве и Брюсселе на улицах Венгрии появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз.
© РИА Новости Плакат с изображением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз
Плакат с изображением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Плакат с изображением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто требовали от Киева отчета о потраченных средствах европейских налогоплательщиков.
В мире Венгрия Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина Дело Миндича
 
 
