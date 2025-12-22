Очередь на эндопротезирование ликвидирована в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Специалистам в Белгородской области удалось ликвидировать многолетнюю очередь на эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ровно год назад мы поставили перед собой амбициозную цель – покончить с многолетним ожиданием, когда людям приходилось ждать операцию по замене сустава до трех лет. Сегодня я с уверенностью и огромной благодарностью нашим врачам могу сказать: задача выполнена. В 2025 году сделано 3635 таких операций, и очередь ликвидирована", – заявил губернатор Белгородской области в своем обращении в соцсетях.

Он отметил, что из 3635 операций, проведенных в течение года в регионе, 1764 операции сделано по эндопротезированию тазобедренных суставов, 1871 – по эндопротезированию коленных суставов.

В обращении глава региона подчеркнул, что прорыв в этой сфере стал возможен благодаря комплексной работе: приобретению высокотехнологичного оборудования, увеличению объемов помощи и, прежде всего, повышению квалификации врачей на базе ведущих медицинских центров Санкт-Петербурга. Это позволило значительно нарастить мощности и качество оказания медицинской помощи в регионе.

"Очень хотелось бы, чтобы больше такая очередь не образовывалась. Мы будем принимать все необходимые меры для этого. Благодаря профессионализму наших врачей, жители, в первую очередь старшего возраста, получили возможность вернуться к активной жизни, избавиться от боли, почувствовать новый вкус к жизни", – отметил Гладков.