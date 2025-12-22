https://ria.ru/20251222/obse-2063886047.html
Буякевич: урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может вызвать цепную реакцию
Буякевич: урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может вызвать цепную реакцию - РИА Новости, 22.12.2025
Буякевич: урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может вызвать цепную реакцию
Урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может запустить цепную реакцию в регионе, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:24:00+03:00
2025-12-22T16:24:00+03:00
2025-12-22T16:24:00+03:00
в мире
казахстан
центральная азия
россия
максим буякевич
обсе
казахстан
центральная азия
россия
Буякевич: урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может вызвать цепную реакцию
ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может запустить цепную реакцию в регионе, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
По словам российского дипломата, ряд государств в ОБСЕ начал проявлять больший прагматизм при работе с организацией. В качестве примера он привел Казахстан.
"На протяжении многих лет в странах Центральной Азии действуют полевые миссии ОБСЕ - фактически в каждом государстве региона присутствует соответствующая структура. Изначально эти миссии создавались для содействия демократизации, становлению государственных институтов и решения вопросов в сфере безопасности. Однако буквально в последние дни Казахстан официально заявил о намерении изменить формат национального присутствия ОБСЕ. Речь идет о трансформации действующей полевой миссии в региональный хаб с фокусом исключительно на экономическое измерение. При этом предлагается исключить политический мандат и вопросы безопасности", - сказал Буякевич.
Он уточнил, что смысл такого шага заключается в том, что страны Центральной Азии, по сути, "выросли" из формата внешнего надзора со стороны Запада.
"Эти государства давно сформировались как самостоятельные и устойчивые субъекты международных отношений. Полевые миссии ОБСЕ изначально задумывались как временный инструмент, а не как бессрочное присутствие", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "подобный подход может запустить цепную реакцию в регионе".
"Но даже без прогнозов можно сказать, что пример Казахстана - это первый сигнал. Если западные страны не будут готовы к такому пересмотру мандатов, это лишь усилит дискуссию о целесообразности дальнейшего существования полевых структур ОБСЕ в их нынешнем виде", - отметил и.о. постпреда.