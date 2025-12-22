Буякевич: урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может вызвать цепную реакцию

ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Урезание мандата ОБСЕ в Казахстане может запустить цепную реакцию в регионе, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

По словам российского дипломата, ряд государств в ОБСЕ начал проявлять больший прагматизм при работе с организацией. В качестве примера он привел Казахстан.

"На протяжении многих лет в странах Центральной Азии действуют полевые миссии ОБСЕ - фактически в каждом государстве региона присутствует соответствующая структура. Изначально эти миссии создавались для содействия демократизации, становлению государственных институтов и решения вопросов в сфере безопасности. Однако буквально в последние дни Казахстан официально заявил о намерении изменить формат национального присутствия ОБСЕ. Речь идет о трансформации действующей полевой миссии в региональный хаб с фокусом исключительно на экономическое измерение. При этом предлагается исключить политический мандат и вопросы безопасности", - сказал Буякевич.

Он уточнил, что смысл такого шага заключается в том, что страны Центральной Азии, по сути, "выросли" из формата внешнего надзора со стороны Запада.

"Эти государства давно сформировались как самостоятельные и устойчивые субъекты международных отношений. Полевые миссии ОБСЕ изначально задумывались как временный инструмент, а не как бессрочное присутствие", - добавил собеседник агентства.

По его словам, "подобный подход может запустить цепную реакцию в регионе".