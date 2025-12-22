https://ria.ru/20251222/mvd-2063946753.html
В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве с инвестициями
В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве с инвестициями - РИА Новости, 22.12.2025
В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве с инвестициями
Полицейские задержали жительницу Махачкалы Аминат Ахмедову, которая под предлогом инвестирования в нефтепродукты, выманила у граждан деньги на общую сумму около РИА Новости, 22.12.2025
