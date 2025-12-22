Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве с инвестициями - РИА Новости, 22.12.2025
19:20 22.12.2025
В Дагестане задержали подозреваемую в мошенничестве с инвестициями
Полицейские задержали жительницу Махачкалы Аминат Ахмедову, которая под предлогом инвестирования в нефтепродукты, выманила у граждан деньги на общую сумму около
Новости
МАХАЧКАЛА, 22 дек - РИА Новости. Полицейские задержали жительницу Махачкалы Аминат Ахмедову, которая под предлогом инвестирования в нефтепродукты, выманила у граждан деньги на общую сумму около 8 миллионов рублей, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
"Полицейскими установлено, что 36-летняя Аминат Ахмедова, жительница Махачкалы, под предлогом инвестирования денежных средств в нефтепродукты, выманивала у граждан деньги… Таким образом псевдоинвестор обманула более семи человек на общую сумму около 8 миллионов рублей", - сообщила Гариева.
По информации Гариевой, подозреваемая убеждала доверчивых людей в том, что совершает оптовые покупки сырья и поставляет на автозаправочные станции. Уточняется, что в настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправных действий фигурантки. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
