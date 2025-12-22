Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший при подрыве его автомобиля на юге Москвы, фигурировал в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию на ресурсе.

Персональные данные Сарварова появились на сайте 28 мая 2022 года. В карточке его называют "российским военным преступником", а 22 декабря 2025 года указано как "дата ликвидация".