Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
11:38 22.12.2025
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца" - РИА Новости, 22.12.2025
Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"
Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший при подрыве его автомобиля на юге Москвы, фигурировал в базе... РИА Новости, 22.12.2025
москва
в мире
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
убийство генерала сарварова в москве
общество
сайт "миротворец"
На месте убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший при подрыве его автомобиля на юге Москвы, фигурировал в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив информацию на ресурсе.
Персональные данные Сарварова появились на сайте 28 мая 2022 года. В карточке его называют "российским военным преступником", а 22 декабря 2025 года указано как "дата ликвидация".
Киев внес в базу "Миротворца" 25 детей из России
10 декабря, 07:27
Взрыв бомбы под днищем Kia Sorento прогремел сегодня утром на парковке на Ясеневой улице в Орехово-Борисово. Водитель от полученных травм умер на месте. Оказалось, что это генерал-лейтенант Сарваров. По одной из версий следствия, к преступлению причастны украинские спецслужбы.
Сайт "Миротворец" с 2014 года публикует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других людей, считающихся на Украине "изменниками родины", российских деятелей культуры и граждан разных стран. Весной 2016-го сайт вывесил списки журналистов, в том числе иностранных, которые аккредитовались в ДНР и ЛНР. После этого некоторые из них получили угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия "Миротворца" критиковала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, это прямой призыв к расправе над журналистами.
Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.

Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.

У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".

Автомобиль следственного комитета на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Сотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.

Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.

У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

