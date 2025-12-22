Убитый в Москве генерал Сарваров был внесен в базу "Миротворца"

Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.
Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.
Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.
У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".
На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.
Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.
