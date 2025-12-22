Рейтинг@Mail.ru
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
22.12.2025
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при взрыве бомбы на юге Москвы. Кадры с места событий — в фотоленте РИА Новости.
2025-12-22T11:09:00+03:00
2025-12-22T11:09:00+03:00
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб при взрыве бомбы на юге Москвы. Кадры с места событий — в фотоленте РИА Новости.
Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.

Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.

У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".

Автомобиль следственного комитета на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Сотрудники следственного комитета работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.

Заголовок открываемого материала