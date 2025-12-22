Российский рынок обеспечен яйцами с избытком, заявили в Минсельхозе

В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.

"Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем", - добавляется в сообщении.

По данным ведомства, отпускные цены на яйца первой категории у производителей по состоянию на 17 декабря в среднем составляют 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.