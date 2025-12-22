https://ria.ru/20251222/minselhoz-2063767039.html
Российский рынок обеспечен яйцами с избытком, заявили в Минсельхозе
2025-12-22T10:29:00+03:00
2025-12-22T10:29:00+03:00
2025-12-22T11:08:00+03:00
россия
МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости.
Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил
Минсельхоз РФ.
Президент РФ Владимир Путин
в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что цены на куриные яйца в России снизились.
"В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки", - говорится в сообщении Минсельхоза
.
В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.
"Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем", - добавляется в сообщении.
По данным ведомства, отпускные цены на яйца первой категории у производителей по состоянию на 17 декабря в среднем составляют 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.