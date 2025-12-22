Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок обеспечен яйцами с избытком, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 22.12.2025
10:29 22.12.2025 (обновлено: 11:08 22.12.2025)
Российский рынок обеспечен яйцами с избытком, заявили в Минсельхозе
Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 22.12.2025
экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), итоги года с владимиром путиным — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Куриные яйца. Архивное фото
МОСКВА, 22 декабря - РИА Новости. Российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки, сообщил Минсельхоз РФ.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что цены на куриные яйца в России снизились.
Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька"
20 декабря, 14:53
"В настоящее время внутренний рынок с избытком обеспечен данной продукцией. Производство позволяет полностью закрыть потребности как потребителей, так и предприятий переработки", - говорится в сообщении Минсельхоза.
В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.
"Высокий уровень самообеспеченности будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации на рынке и в дальнейшем", - добавляется в сообщении.
По данным ведомства, отпускные цены на яйца первой категории у производителей по состоянию на 17 декабря в среднем составляют 64,7 рубля за десяток, второй категории - 48,9 рубля за десяток. Цены на них ниже, чем годом ранее, на 24,9% и 31,9% соответственно.
