МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране
11:38 22.12.2025 (обновлено: 11:42 22.12.2025)
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране - РИА Новости, 22.12.2025
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана Ирана остается в стране, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 22.12.2025
МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана остается в Иране

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ считает, что большая часть высокообогащенного урана Ирана остается в стране, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Разумеется, у нас есть серьезный дефицит информации - а с точки зрения нераспространения это крайне негативно, - потому что даже если эти объекты были серьезно повреждены, существует четкое понимание, что большая часть высокообогащенного урана, которым располагает Иран, все еще находится в стране. А это чрезвычайно важно с точки зрения нераспространения", - сказал он.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МАГАТЭ допустил отказ Ирана от расширенных инспекций ядерных объектов
20 декабря, 13:34
Ранее в Пентагоне заявили, что военная операция США привела к полному уничтожению ядерных объектов Ирана и существенному откату его возможностей в данной сфере.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов. Посол Ирана в России Казем Джалали, в свою очередь, заявлял, что бомбардировки мирных ядерных объектов нанесли им незначительный ущерб и в Тегеране намерены продолжить развитие своей программы мирного атома.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Россия и Иран обсуждали восстановление отношений с МАГАТЭ, заявил Лавров
15 декабря, 21:54
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Гросси оценил роль России в урегулировании иранской ядерной программы
15 декабря, 16:18
 
