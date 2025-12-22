https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063898080.html
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Россию и направляется в республику, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:07:00+03:00
2025-12-22T17:07:00+03:00
2025-12-22T17:07:00+03:00
в мире
белоруссия
санкт-петербург
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691453_0:237:2048:1389_1920x0_80_0_0_d1dae604b30cbe9a6e5d784df0d06fdf.jpg
https://ria.ru/20251222/lukashenko-2063881549.html
белоруссия
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691453_0:220:2048:1756_1920x0_80_0_0_edad8196416804ad0efd30b07425f0a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, санкт-петербург, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Лукашенко завершил визит в Россию