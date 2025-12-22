Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
17:07 22.12.2025
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 22.12.2025
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Россию и направляется в республику, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
белоруссия
санкт-петербург
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
белоруссия
санкт-петербург
россия
в мире, белоруссия, санкт-петербург, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Лукашенко завершил визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 22 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свой рабочий визит в Россию и направляется в республику, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Неформальный саммит глав СНГ завершен. Кортеж Первого (Лукашенко - ред.) - в аэропорт. Скоро домой", - говорится в сообщении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 21 декабря. В первый день визита он провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Глава государства подвел итоги председательства Белоруссии в ЕАЭС в 2025 году и обозначил видение белорусской стороны о приоритетных направлениях для дальнейшей работы по развитию евразийской интеграции. Во второй день рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге - лидеры стран Содружества встретились в Эрмитаже.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лукашенко назвал число "Орешников", которые разместят в Белоруссии
В миреБелоруссияСанкт-ПетербургРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союз
 
 
