Лавров за два дня поучаствовал в более чем 20 встречах в Каире

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за два дня поучаствовала в более чем 20 встречах и мероприятиях на второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире, сообщил МИД РФ.
"За два напряженных дня работы российская делегация во главе с Сергеем Лавровым приняла участие в более чем 20 встречах и мероприятиях", - говорится в Telegram-канале МИД России.
По данным министерства, Лавров провел двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, с Сейшельских островов, из Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана и Экономического сообщества стран Западной Африки.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.