01:22 22.12.2025
Лавров за два дня поучаствовал в более чем 20 встречах в Каире
в мире
россия
каир (город)
египет
сергей лавров
россия
каир (город)
египет
в мире, россия, каир (город), египет, сергей лавров
В мире, Россия, Каир (город), Египет, Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за два дня поучаствовала в более чем 20 встречах и мероприятиях на второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире, сообщил МИД РФ.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Россию в нем представлял Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров: конференция в Каире поможет подготовиться к саммиту Россия — Африка
20 декабря, 19:57
"За два напряженных дня работы российская делегация во главе с Сергеем Лавровым приняла участие в более чем 20 встречах и мероприятиях", - говорится в Telegram-канале МИД России.
По данным министерства, Лавров провел двусторонние переговоры с коллегами из Республики Конго, Бурунди, Танзании, Ботсваны, Гамбии, Намибии, Экваториальной Гвинеи, Того, Мавритании, Малави, с Сейшельских островов, из Руанды, Египта, Алжира, Зимбабве, Туниса, Южного Судана и Экономического сообщества стран Западной Африки.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Амон Мурвира - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве между Россией и Африкой
Вчера, 13:24
 
В миреРоссияКаир (город)ЕгипетСергей Лавров
 
 
