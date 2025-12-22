Лавров за два дня поучаствовал в более чем 20 встречах в Каире

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым за два дня поучаствовала в более чем 20 встречах и мероприятиях на второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире, сообщил МИД РФ.