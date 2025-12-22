"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Генпрокуратура проверит законность приговора двум подросткам, жестоко избившим 48-летнего петербуржца. Тот успел вызвать скорую, но скончался до ее приезда. Подозреваемым грозило до десяти лет лишения свободы, однако срок сократили в три раза, а один и вовсе отделался "условкой". О том, почему так произошло, — в материале РИА Новости.

Прогулка в саду

Это произошло в марте 2024-го на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, в саду Сан-Галли. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина с двумя пакетами в руках приближается к выходу из парка, где находятся трое подростков.

Они по очереди перелазят через забор, после чего один из хулиганов подходит к прохожему и после короткой словесной перепалки бьет ногой. Мужчина явно пытается избежать конфликта, отходит в сторону, однако подросток продолжает его преследовать.

Вскоре потерпевший падает, но нападавших это только раззадоривает — второй подросток наносит несколько ударов ногой по голове. Избиение продолжается около минуты, после чего троица убегает.

Пострадавший, добравшись до ближайшей скамейки, вызывает по телефону скорую. Вскоре приезжают полицейские и медики, однако им остается лишь констатировать смерть.

Вечерние "приключения"

Уголовное дело возбудили по четвертой части статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемых задержали на следующий день: 15-летнего мигранта Асламбека (имена несовершеннолетних изменены), его сверстника из Санкт-Петербурга Андрея и еще одного — 13-летнего.

Оперативники выяснили, что с погибшим хулиганы знакомы не были, а в тот вечер просто искали "приключений".

"Асламбек, грубо вместе с приятелем нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и морали и желая противопоставить себя окружающим, напал на прохожего и нанес множественные удары руками и ногами", — сообщили при избрании меры пресечения в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга.

Давать показания мигрант отказался. По решению суда двух подростков на два месяца отправили в СИЗО. Следователи же установили, что за пару дней до инцидента в парке пьяный Асламбек избил на улице школьника.

Было и еще одно нападение на прохожего. Получив отпор, Асламбек достал из кармана туристический нож. Попытался ударить, однако молодой человек защитился рюкзаком. В итоге ему удалось скрыться от агрессивной компании.

Спорное решение

Экспертиза показала, что избитый 48-летний петербуржец скончался от хронического миокардита. Асланбек же, хоть и наносил удары по "жизненно важным органам, вреда здоровью не причинил".

"Кроме того, подросток угрожал потерпевшему туристическим ножом, замахиваясь и продолжая бить руками и ногами, — отмечается в судебном решении. — Однако преступный умысел на совершение убийства соучастники не довели до конца, посчитав, что их действия и так оказались достаточны для причинения смерти".

Статью переквалифицировали с "Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "Покушение на убийство". Также добавили "Хулиганство" — с учетом предыдущих эпизодов.

В ноябре Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга обвинение в покушении на убийство отклонил. За хулиганство же Асланбек получил 3,5 года воспитательной колонии, а его приятель Андрей — три, но условно.

Этот приговор вызвал возмущение у многих петербуржцев и жителей других регионов. Припомнили другие громкие скандалы с мигрантами. Высказали предположение, что в дело вмешались представители диаспоры.

Обратили внимание на эту ситуацию и в Госдуме. Депутат Александр Сидякин уже отправил запрос генпрокурору Александру Гуцану с просьбой проверить законность судебного решения.

"Будут приняты меры к обеспечению квалифицированного участия прокурора в апелляционном разбирательстве в целях вынесения судом апелляционной инстанции в разумный срок законного, обоснованного и справедливого решения, — написал он у себя в ТГ-канале. — Проверят также законность получения гражданства и соблюдение миграционного законодательства".