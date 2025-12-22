Рейтинг@Mail.ru
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 22.12.2025 (обновлено: 08:02 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/kriminal-2062305984.html
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве - РИА Новости, 22.12.2025
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
Генпрокуратура проверит законность приговора двум подросткам, жестоко избившим 48-летнего петербуржца. Тот успел вызвать скорую, но скончался до ее приезда... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T08:00:00+03:00
2025-12-22T08:02:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
госдума рф
александр сидякин
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151060/13/1510601314_0:381:4990:3189_1920x0_80_0_0_8e3c163cd553babade5f31ac515b1d89.jpg
https://ria.ru/20251123/kriminal-2056399396.html
https://ria.ru/20250910/kriminal-2040684842.html
https://ria.ru/20250901/kriminal-2038328575.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры нападения на прохожего на Лиговском проспекте
Кадры нападения на прохожего на Лиговском проспекте
2025-12-22T08:00
true
PT1M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151060/13/1510601314_406:0:4658:3189_1920x0_80_0_0_35732778293e7be780bf1870751132c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, госдума рф, александр сидякин, александр гуцан
Происшествия, Санкт-Петербург, Госдума РФ, Александр Сидякин, Александр Гуцан

"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве

© Depositphotos.com / Syda ProductionsКриминальные подростки
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / Syda Productions
Криминальные подростки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Генпрокуратура проверит законность приговора двум подросткам, жестоко избившим 48-летнего петербуржца. Тот успел вызвать скорую, но скончался до ее приезда. Подозреваемым грозило до десяти лет лишения свободы, однако срок сократили в три раза, а один и вовсе отделался "условкой". О том, почему так произошло, — в материале РИА Новости.

Прогулка в саду

Это произошло в марте 2024-го на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга, в саду Сан-Галли. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина с двумя пакетами в руках приближается к выходу из парка, где находятся трое подростков.
Они по очереди перелазят через забор, после чего один из хулиганов подходит к прохожему и после короткой словесной перепалки бьет ногой. Мужчина явно пытается избежать конфликта, отходит в сторону, однако подросток продолжает его преследовать.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Не было живого места". Что учинил подросток с инвалидом в Карелии
23 ноября, 08:00
Вскоре потерпевший падает, но нападавших это только раззадоривает — второй подросток наносит несколько ударов ногой по голове. Избиение продолжается около минуты, после чего троица убегает.
Пострадавший, добравшись до ближайшей скамейки, вызывает по телефону скорую. Вскоре приезжают полицейские и медики, однако им остается лишь констатировать смерть.

Вечерние "приключения"

Уголовное дело возбудили по четвертой части статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемых задержали на следующий день: 15-летнего мигранта Асламбека (имена несовершеннолетних изменены), его сверстника из Санкт-Петербурга Андрея и еще одного — 13-летнего.
Оперативники выяснили, что с погибшим хулиганы знакомы не были, а в тот вечер просто искали "приключений".
"Асламбек, грубо вместе с приятелем нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и морали и желая противопоставить себя окружающим, напал на прохожего и нанес множественные удары руками и ногами", — сообщили при избрании меры пресечения в Смольнинском райсуде Санкт-Петербурга.
Давать показания мигрант отказался. По решению суда двух подростков на два месяца отправили в СИЗО. Следователи же установили, что за пару дней до инцидента в парке пьяный Асламбек избил на улице школьника.
Мужчина с бейсбольной битой - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Боимся за детей". Что сделала с пенсионеркой банда подростков в Поволжье
10 сентября, 08:00
Было и еще одно нападение на прохожего. Получив отпор, Асламбек достал из кармана туристический нож. Попытался ударить, однако молодой человек защитился рюкзаком. В итоге ему удалось скрыться от агрессивной компании.

Спорное решение

Экспертиза показала, что избитый 48-летний петербуржец скончался от хронического миокардита. Асланбек же, хоть и наносил удары по "жизненно важным органам, вреда здоровью не причинил".
"Кроме того, подросток угрожал потерпевшему туристическим ножом, замахиваясь и продолжая бить руками и ногами, — отмечается в судебном решении. — Однако преступный умысел на совершение убийства соучастники не довели до конца, посчитав, что их действия и так оказались достаточны для причинения смерти".
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкВид на площадь Восстания в Санкт-Петербурге с вертолета
Вид на площадь Восстания в Санкт-Петербурге с вертолета - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Вид на площадь Восстания в Санкт-Петербурге с вертолета
Статью переквалифицировали с "Умышленного причинения тяжкого вреда здоровью" на "Покушение на убийство". Также добавили "Хулиганство" — с учетом предыдущих эпизодов.
В ноябре Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга обвинение в покушении на убийство отклонил. За хулиганство же Асланбек получил 3,5 года воспитательной колонии, а его приятель Андрей — три, но условно.
Этот приговор вызвал возмущение у многих петербуржцев и жителей других регионов. Припомнили другие громкие скандалы с мигрантами. Высказали предположение, что в дело вмешались представители диаспоры.
Обратили внимание на эту ситуацию и в Госдуме. Депутат Александр Сидякин уже отправил запрос генпрокурору Александру Гуцану с просьбой проверить законность судебного решения.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
"Весь район в ужасе". Что устроила банда подростков в Уфе
1 сентября, 08:00
"Будут приняты меры к обеспечению квалифицированного участия прокурора в апелляционном разбирательстве в целях вынесения судом апелляционной инстанции в разумный срок законного, обоснованного и справедливого решения, — написал он у себя в ТГ-канале. — Проверят также законность получения гражданства и соблюдение миграционного законодательства".
Отметим, что по статье "Покушение на убийство" подросткам грозило до десяти лет лишения свободы.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургГосдума РФАлександр СидякинАлександр Гуцан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала