Умер композитор Сергей Баневич
Умер композитор Сергей Баневич - РИА Новости, 22.12.2025
Умер композитор Сергей Баневич
Заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:57:00+03:00
2025-12-22T15:57:00+03:00
2025-12-22T18:15:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщил
Союз композиторов Санкт-Петербурга.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2025 года на 85 году жизни скончался Кавалер ордена Дружбы, член Союза композиторов Санкт-Петербурга
Сергей Петрович Баневич", — говорится в публикации.
Композитор родился 2 декабря 1941 года. Он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Н. А. Римского-Корсакова, а также Ленинградскую консерваторию.
Уточняется, что дата прощания пока не объявлена.
Баневич родился 2 декабря 1941 года. Он получил музыкальное образование в училище имени Римского-Корсакова и Ленинградской консерватории. Композитор писал музыку для детских и юношеских спектаклей, радио- и теле-опер. Он автор оперы "Белеет парус одинокий" (по повести Валентина Катаева), "История Кая и Герды" (по сказке "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена), "Волки и овцы" (по комедии Александра Островского), мюзикл "Приключения Тома Сойера" (по роману Марка Твена).
Композитор также писал музыку к художественным фильмам. В 1980-х его произведения звучали в кинолентах Леонида Менакера "Никколо Паганини", "Завещание профессора Доуэля" и фильме Виталия Мельникова 2007 года "Агитбригада "Бей врага!".
Композитор был лауреатом премии правительства Петербурга и национальной театральной премии "Арлекин", кавалером ордена Дружбы.